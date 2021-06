Muñiz: "Lo de ayer fue un acto de exaltación del independentismo, con soflamas a favor de la independencia"

Han salido tal y como se esperaba, de guion. Conese estilo que acompaña siempre al independentismo en cada una de sus grandes ocasiones mucha parafernalia, mucho teatro, entre el drama y la épica, con pancartas, esteledas y al grito de independencia y amnistía.

Unas cien personas se concentraron bajo la lluvia para arropar a Junqueras y compañía en su salida de LLedoners donde han pasado los últimos tres años y medio. Allí estaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragónes. Otros miembros del gobierno catalán acudieron a las otras dos cárceles donde estaban Dolors Bassa y Carme Forcadell.

Puños en alto, gestos de victoria, sonrisas, abrazos y mensajes, muchos mensajes en los que no ha habido ni un ápice de arrepentimiento. El Segadors, el himno de Cataluña que nunca falta en los actos independentistas.

Escuchábamos a Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raúl Romeva, no les quiero poner más mensajes porque no les quiero aburrir y, además porque no han dicho nada nuevo. Sus proclamas siguen siendo las mismas. Independencia, republica, amnistía, referéndum y la idea también de que han vencido al Estado y de que esto ya es imparable.

El que esperase un poco de contención a la salida de la cárcel, un mensaje de agradecimiento al Gobierno por los indultos, desde luego se habrá quedado decepcionado. Lo ayer fue un acto de exaltación del independentismo, con soflamas a favor de la independencia y de seguir por el mismo camino que hasta ahora.

Así las cosas, al Gobierno de Pedro Sánchez le urge demostrar que los indultos han servido para esa famosa “utilidad pública” en la que ha cimentado la argumentación de los indultos, aunque curiosamente el Ejecutivo se ha cuidado mucho de no airear los expedientes individuales de cada indultado. No los incluyó en el BOE y justifica que sólo publicase la “motivación” de esos informes para cumplir con la “Ley de Protección de Datos Personales”. Una excusa que llama la atención, sobre todo, teniendo en cuenta que luego que sí que han filtrado lo que le ha parecido conveniente a diversos medios de comunicación.

En esos argumentos individuales, de Junqueras dicen, por ejemplo, que ha reconocido errores y que ha buscado soluciones dialogadas. De Jordi Sánchez, que es un “activista” y “defensor de los derechos humanos”. De Carme Forcadell, que es un “referente indiscutible social y político” en Cataluña y su “decidida” apuesta por el diálogo. Esto es lo que opina el gobierno de Sánchez de una mujer que llegó a decir que quienes votaban a Ciudadanos o al PP no podían ser considerados catalanes. Y ¡ojo!, de Jordi Turull el propio expediente del Gobierno reconoce que no hay motivos claros para que sea merecedor del indulto, pero destaca que “una parte importante de la ciudadanía catalana comparte sus objetivos políticos”. Eso así, cogido tal cual, con este tipo de argumentos podría servir para no meter a nadie en la cárcel, cometa el delito que cometa, con tal de no enfadar a sus simpatizantes.

A todo esto ¿qué dice el Gobierno de Pedro Sánchez ante la puesta en escena independentista y los gritos de “lo volveremos a hacer”? Pues la verdad que de ese discurso que le hemos escuchado estos días, no ha cambiado ni una coma. Era lo que decía el presidente del Gobierno en la sesión de control de este miércoles, justificaba los indultos una vez más en aras de la convivencia y la concordia.Ese buenismo de Sánchez no convence a la oposición de derecha, Pablo Casado por ejemplo ha pedido su dimisión y un adelanto electoral. Pero parece que tampoco a sus socios de Esquerra.

¿Valentía o necesidad? se preguntaba Gabriel Rufián. No es la primera vez, por cierto, que estuchamos al portavoz de Esquerra dudar sobre si los indultos responden a esa concordia y convivencia de la que habla permanentemente Sánchez o a la necesidad de éste de seguir en Moncloa

Y la gran pregunta, a partir de ahora ¿qué? Pues ahora se abre un proceso de diálogo, esa agenda del reencuentro de la que hablaba Sánchez que va a tener su primer capítulo el martes que vienecon la reunión entre el presidente del Gobierno y Pere Aragonès en la Moncloa. En el Ejecutivo enmarcan esta reunión no en la famosa mesa de diálogo sino en la ronda que Sánchez hace con los presidentes autonómicos. El 9 de julio recibirá también a Isabel Díaz Ayuso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sea como sea, en la reunión entre Sánchez y Aragonès, que va a tener lugar una semana después de la aprobación de los indultos, se sentarán las bases de una próxima mesa de diálogo en la que el Gobierno ya ha dicho que solo se negociará dentro de marco constitucional.

ADIÓS A LAS MASCARILLAS EN EL EXTERIOR, CON EXCEPCIONES

Y hoy tenemos nuevo Consejo de Ministros, el segundo de esta semana tan intensa que estamos viviendo, un Consejo extraordinario en el que se van a aprobar dos medidas muy populares con las que el gobierno parece que quiere compensar el malestar que ha causado en gran parte de la población el tema de los indultos.

Por un lado, se va a dar luz verde a la rebaja de los impuestos a la luz. Y por otro, al uso de la mascarilla. Desde pasado mañana dejará de ser obligatoria en el exterior, al aire libre, pero solo si se mantiene un metro y medio de distancia entre personas. Y no es la única excepción, como nos cuenta la ministra Carolina Darias. Bueno, queda claro ¿no? Si estamos en un exterior sin nadie a nuestro alrededor o con alguien pero que esté a más de metro y medio, no podemos quitar la mascarilla. Esto es para todos los escenarios: al aire libre, la calle, el campo, la playa, un concierto como destacaba la ministra. Es decir, el quitarnos la mascarilla estará condicionado a que se cumpla siempre, en todos los lugares al aire libre, esa distancia mínima de seguridad. En espacios cerrados su uso sigue siendo obligatorio.

Vamos que la mascarilla la tendremos que seguir llevando siempre que salgamos de casa y nos la pondremos o nos la quitaremos en función de la situación y el lugar en el que nos encontremos. Es el primer paso de la desescalada, un paso por cierto que a las comunidades les hubiera gustado consensuar e incluso que fuera un documento más flexible que permitiera incluso dar marcha atrás, es decir, que se pudiera obligar de nuevo a usar la mascarilla al aire libre, si la situación epidemiológica empeora.

Pues la media va a ser aprobada hoy en un Real Decreto que las autonomías tendrán que cumplir. Veremos a ver si es así porque les recuerdo que la última vez que el Ministerio de Sanidad impuso algo, que fue el horario de la hostelería y el ocio nocturno, se produjo una auténtica rebelión autonómica y el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás.

ESPAÑA SE REENCUENTRA CON EL GOL EN LA EUROCOPA

Y por fin ha vuelto la alegría y los goles.

Así narraban los compañeros de‘Tiempo de Juego’ los 5 goles de la Selección, la manita que le metió a Eslovaquia.

Con la semana que llevamos, menos mal que ha ganado España porque si no esto ya hubiera sido un drama. Hay que decir que fue un partido cómodo para los de Luis Enrique que se dieron un festín de goles y eso que hasta ayer muchos decían que a esta Selección lo que le faltaba era precisamente eso, gol.

Pues se han quitado la espinita y han callado, de paso, alguna que otra boca. La verdad que necesitaban un partido así para recuperar la confianza y devolver la ilusión a unos aficionados a los que solo se convence con buenos resultados. Es una victoria que significa mucho para ellos, Busquets que reaparecía después de su positivo en coronavirus estaba emocionado tras el partido.

Pues la reconciliación de España con el gol la lleva como segunda de grupo a los Octavos de Final donde se enfrentará a Croacia el próximo martes.