DIRECTO | Eslovaquia 0 - 0 España; España comienza mandando en el partido

ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL ESLOVAQUIA - ESPAÑA

5'. Se tira abajo Dubravka para atrapar el centro desde la izquierda de Gerard Moreno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Poli Rincón: "La diferencia con otros partidos es que estamos jugando más hacia delante. En vez de tocar el balón tanto en horizontal lo hacemos hacia arriba".

4'. Primera ocasión de España. Buena pelota de Gerard Moreno para Morata, centró desde la izquierda el madrileño, tocó Dubravka y el rechace le cayó a Azpilicueta que estrelló su disparo en un defensa eslovaco.

Cañizares: "Gerard Moreno jugará por dentro y dejará la banda izquierda para Jordi Alba. En la derecha empieza Sarabia que es su sitio natural".

1'. Buscó el balón en largo Azpilicueta para Morata, protegió bien Skriniar y la pelota se fue por línea de fondo.

COMIENZA EL PARTIDO: Rueda el césped en La Cartuja. Eslovaquia, hoy local, sale con un 4-2-3-1 y viste con camiseta azul. España, con un 4-3-3, juega totalmente de blanco. Arbitra el encuentro el neerlandés Kuipers.

Poli Rincón: "España tiene que creer. A estos futbolistas no hay que decirles nada, son mejores".

El césped volverá a ser protagonista del partido. Muy criticado en los dos partidos anteriores parece que sigue sin estar en el mejor estado. Otro punto clave será el acierto de Álvaro Morata, el delantero de la Juventus, pese a sus fallos, es el único jugador de la Selección que ha conseguido ver puerta durante el torneo.

España se la juega y solo le vale sumar para alcanzar los octavos de final. Los de Luis Enrique empiezan el partido como terceros de grupo con 2 puntos tras empatar ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1). Los eslovacos son segundos de este grupo E con tres puntos merced a su victoria sobre Polonia (2-1) en el primer partido. En el segundo cayeron con Suecia por 1-0. A España le vale el empate para meterse como uno de los cuatro mejores terceros siempre que Polonia no gane a Suecia. Con una victoria se clasifica si o si, aunque dependiendo del resultado del Suecia-Polonia lo hará como primera o segunda.

En el Estadio de La Cartuja habrá 12.000 espectadores, la mayoría de ellos españoles. Esta mañana Manolo 'El del Bombo' animaba a los aficionados por las calles de Sevilla. Muchísimo calor en la ciudad andaluza en la que hace 30 grados y una sensación térmica altísima.

Poli Rincón: "El once me vale, pero no me gusta. Creo que Marcos Llorente podría aportar muchas cosas en el centro del campo y no sé cómo estará Busquets y dónde jugará Sarabia".

Maldini: "Hay cosas que no me terminan de gustar. No es un partido para Koke y si para Thiago. Sarabia me parece un buen pasador, pero creo que es más agitador y no le veo de inicio. Lo de Azpilicueta en un partido en el que te van a atacar poco tampoco me convence".

Tomás Guasch: "El mejor central juega de lateral, el mejor mediocentro está en el banquillo y dos de los tres volantes repiten tras dos partidos para el olvido".

ONCE DE ESPAÑA: Luis Enrique se la juega con cuatro cambios en su once en un partido en el que España busca el pase a los octavos de final de la Eurocopa. Entran en el equipo titular Eric García en lugar de Pau Torres, Azpilicueta por Marcos Llorente, Busquets por Rodrigo y Sarabia por Dani Olmo. Pau Torres y Rodri están apercibidos de sanción y en caso de ver una amarilla no jugarían los octavos de final.

�� ¡¡CON ESTE ONCE NOS JUGAMOS EL PASE!!



�� Esta es la alineación de @LUISENRIQUE21 para el tercer partido de la @SeFutbol de la Fase de Grupos de la #EURO2020 ante Eslovaquia.



���� ¡¡VAMOS A POR TODAS!! ¡¡A GANAR!!



�� #SVK - #ESP#SomosEspañapic.twitter.com/RiVmnvPhgS — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 23, 2021

ONCE DE ESLOVAQUIA: Los eslovacos juegan con un equipo muy defensivo en busca del punto que les haga meterse en octavos. El portero Dubravka, el defensa del Inter de Milán Skriniar y el centrocampista Marek Hamsik son las grandes figuras de un rival débil que dio la sorpresa ante Polonia.