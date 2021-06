La mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores siempre que haya un metro y medio de distancia

El Ministerio de Sanidad levantará la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios al aire libre siempre y cuando sea posible guardar un metro y medio de distancia de seguridad con personas no convivientes, en cuyo caso la nueva normativa obligará a llevar una a mano.

Según han informado a Efe fuentes autonómicas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, esta es una de las medidas que recoge la nueva norma que deroga el apartado de la ley 2/2021 de 29 de marzo que establecía la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, aunque hubiese distancia de seguridad.



Esta medida de portar una mascarilla en el bolsillo también está recogida en la propuesta que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha desgranado este miércoles y que elimina el uso obligatorio excepto cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.



Será entonces cuando la propuesta de la Xunta incluye, al igual que la normativa trasladada por Sanidad a las comunidades autónomas, "obligar" a llevar una encima por si fuese preciso su empleo. No obstante, se han acordado una serie de condiciones por las que sí será obligatorio llevarla puesta como en interiores o espacios al aire libre donde no pueda guardarse la distancia de seguridad, además de eventos multitudinarios donde los ciudadanos deban permanecer de pie