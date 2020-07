Barbosa: “Al Gobierno no le alcanza para sacar a España de la crisis con el modelo de política social"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este jueves 23 de julio de 2020.

Un día un tanto especial. Un día de esos un “poco raros”, que tanto se llevan ahora. Y cuando decimos “raro”, no lo decimos de forma peyorativa porque, en el fondo, tiene algo de encomiable la capacidad del ser humano por no resignarse, por tratar de adaptarse a las circunstancias que nos han tocado vivir…

Se acordarán ustedes que el 23 de abril se nos fastidió el#DíadelLibro, con lo que es el día del libro en toda España, y ya no te cuento en Cataluña con la festividad de Sant Jordi. Pues el sector se ha puesto de acuerdo para que este 23 de julio haga las veces de 23 de abril.

Hoy el libro y los amantes de la lectura se dan una segunda oportunidad, a pesar de los pesares, y nosotros desde aquí aplaudimos la iniciativa.

¿Qué hubiera sido de muchos de nosotros durante el confinamiento, sin un buen libro con el que pasar las horas y hacer que la mente volara, más allá de aquellas cuatro paredes?

PREOCUPACIÓN EN LA OMS POR LAS CIFRAS DE CORONAVIRUS EN EUROPA

Bueno, pues ahora, cuatro meses después, cuando se celebra este Día del Libro bis, es verdad que podemos salir a la calle, pero es verdad también que la cosa se esté poniendo inquietante.

Y no es que lo digamos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud que ayer hizo una advertencia: no me gusta como se está poniendo el asunto en Europa. Sobre todo, en el sur de Europa, con tanto brote y tanto contagio que no deja de aumentar.

¿Y a que se hacen una idea de qué país del sur de Europa registró ayer los peores datos, en cuanto a la pandemia? Efectivamente, España.

ESPAÑA ALCANZA EL PEOR DATO DE CORONAVIRUS DESDE MAYO

Tenemos ya 224 brotes, 23 más que el pasado lunes. Y los casos en las últimas 24 horas han vuelto a subir hasta los 730. El peor dato desde mayo.

Eso quiere decir que, tras el pequeño respiro del día anterior, hemos vuelto a subirnos a esa curva ascendente, que comenzó en la primera quincena de este mes.

Pero es que, miren sólo Aragón ha aportado 309 casos; y Navarra, 132.

Precisamente, un barrio de Pamplona, Mendillori se ha convertido, desde esta media noche, en el mejor aviso a navegantes. Que no pudo haber Sanfermines, pues algunos se empeñaron en celebrar, sin guardar la cautela necesaria, unos “No Sanfermines”

Y ¿cómo ha acabado la cosa? Pues con todo el barrio en Fase 2, y todos los chavales de 17 a 28 años, llamados a hacerse una PCR. Los vecinos, desde luego, tienen claro lo que ha pasado...

Es verdad que muchos jóvenes se quejan de que les meten a todos en el mismo saco y es verdad que cafres también los hay de más edad.

Pero es evidente que, en general, con la juventud, hay problema de disciplina sanitaria que en Pamplona ha quedado plasmado de forma evidente.

Ya será cosa de los psicólogos y los sociólogos dictaminar si esto es una cuestión de falta de información, un problema de educación o si se trata de una especie de venganza freudiana, con la que los jóvenes le pasan ahora factura a los mayores por haberles dejado un panorama de precariedad y pocas oportunidades.

Los que sepan de eso dirán, pero el caso es que 2.400 chavales y chavalas están convocados ahora, en ese barrio de Pamplona, para que les hagan la prueba… Y es que el 93% de los que han dado positivo tienen entre 17 y 28 años.

Es un ejemplo de lo importante que es concienciar a este sector de la población que ha perdido el miedo al virus, y que con su actitud puede causar estragos al resto de la sociedad…

Cataluña y Castilla y León, por lo pronto, ya estudian cerrar los locales de ocio nocturno; Madrid dice que, como se tomen medidas en Barajas, piensa hacer obligatoria la mascarilla

En Lérida, a pesar de la experiencia acumulada, 58 personas se han contagiado en una residencia y una de las ancianas ha muerto, a pesar de que dijeron que todos los casos eran asintomáticos.

Y, miren, podríamos estar aquí hablando de brotes hasta mañana, pero en la Comunidad de Valencia los casos se han incrementado un 61% en los últimos días.

Total, que los expertos insisten en que esto empieza a parecerse a una segunda ola, sin que sepamos si el esquema de gestión autonómica servirá para embridar esto, o habrá que volver a tener una ración de Estado de Alarma.

Eso lo tendrán que decidir nuestros políticos, que ayer se volvieron a ver las caras tras la Cumbre Europea, que ha aprobado la entrega de ayudas económicas

¿ACUERDO O RESCATE DE LA UE?

Y ahí se estaban esperando Pedro Sánchez y Pablo Casado para echarse en cara, que si no me has ayudado a negociar con los países frugales, que si tú lo que has traído aquí no es un plan, es un rescate.

Bueno, antes de todo eso, hubo que aguantar otra ración de aplausos de la bancada socialista a Pedro Sánchez.

Y venga aplausos al líder, y venga aplausos de los contingentes para que el necesario sienta su calor. Que se note que Pedro es nuestro salvador.

En Moncloa aplaudieron los ministros, pero faltaban los aplausos de los diputados socialistas. Bueno, pues en ese contexto, ya con el calentamiento del aplauso, es cuando el presidente del Gobierno y el líder de la oposición tuvieron su cruce de navajas.

Llama la atención que Casado elevó el nivel de crítica, al pasar de “esto ha sido un buen acuerdo, a pesar de no haber hecho los deberes” a directamente calificar lo de Bruselas como rescate encubierto.

El que no sorprendió fue Sánchez, que tiró del argumento ya manido de “es que el PP no arrima el hombro”.

FRACASO DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

Claro, que bien haría el Gobierno en no culpar sólo al centro derecha, y mirar también a la banda que le acompaña en esta legislatura porque lo de la Comisión de Reconstrucción ha acabado con un resultado llamativamente precario.

El Congreso sólo ha aprobado, de forma holgada, las medidas que tienen que ver con la Sanidad o la Unión Europea, es decir, donde se entendió con el PP.

En el capítulo de medidas económicas, como el Gobierno se apoyó un poco en Ciudadanos, sus socios nacionalistas lo dejaron solo, tan solo, que se aprobó por los pelos y ahora resulta que, como un diputado se equivocó, en realidad hubo empate, y ahora hay que repetir la votación.

Pero es que, en el capítulo de “Políticas Sociales”, que es donde Podemos había metido toda su mercancía ideológica del escudo social, etc, etc... PSOE y Podemos se han quedado solos y han perdido la votación.

Ojo a la moraleja que encierra ese fracaso.

El actual gobierno no le alcanza para sacar a España de la crisis con el modelo de política social que decían iban a imponer.

Y eso, a pesar incluso de que, al verse perdidos, aceptaron a la desesperada levantar, en parte, el vergonzoso veto de ayudas a la escuela concertada.

Después de que en Bruselas les hayan impuesto condiciones para su política económica, la aritmética parlamentaria en España también ha recordado al Gobierno que, de cara a los Presupuestos, bien haría en buscar el consenso, de verdad, con lo que tenía a su derecha y no sólo con lo que tiene a su izquierda y con quienes no creen en este país. Y ahí, el principal problema va a ser el lastre de Podemos dentro del ejecutivo.

En todo caso, para aclarar las ideas, ¿ahora qué plan de vida tenemos?

Pues, por lo que se refiere a ese dictamen de la Comisión de Reconstrucción, el Congreso se lo entregará al Gobierno, que tratará de adaptar esas recomendaciones en los próximos Presupuestos del Estado.

Oiga, y de las ayudas europeas ¿eso cómo queda?

Pues, miren, hasta el 15 de octubre, el gobierno tiene tiempo para elaborar el plan en el que explique cómo quiere aplicar esas ayudas, teniendo en cuenta que Bruselas no te deja que te lo gastes como quieras…

Y ahí es donde vamos a empezar a ver qué tienen de “maná” o qué tienen de rescate esas ayudas. Pero cada vez parece más evidente que la reforma laboral no se va derogar, que el sistema de pensiones va a ver que tocarlo, y que se van a subir impuestos. Ojo a los impuestos verdes y ojo a lo que pueda pasar con el IVA, por más que Pablo Iglesias diga que su hoja de ruta económica y social no va a cambiar.

Eso y que piensa boicotear cualquier Presupuesto que tenga el apoyo de Ciudadanos.

Con VOX no, pero con Bildu sí. Pues el tiempo dirá hasta dónde la realidad moldea la intransigencia de Iglesias.

PABLO IGLESIAS, INVESTIGADO

Por cierto, hablando de Iglesias, un juez está investigando a Podemos por malversación y administración desleal.

Un asunto de sobresueldos en B y pagos sin presupuesto aprobado, que recuerdan mucho a lo que tanto han criticado, y que motivó la moción de censura que les llevó al poder.

No me digan que no tiene su morbo, saber cómo acaba ese asunto.

Y ayer, por cierto, Iglesias departió con Zapatero en unos cursos de verano. Se les vio sintonía, como si Iglesias fuera el hijo político de Zapatero.

Zapatero abrió la caja de pandora, la revisión de la Transición Española como modelo de éxito, e Iglesias es ahora mismo el principal peón de esa jugada.

