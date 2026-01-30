Juanma Castaño y el gesto de Arbeloa: "Lo fácil es no ponerle, pero lo que el Bernabéu y la afición del Real Madrid quiere es a Gonzalo"

La gestión de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid ha generado un intenso debate en 'El Partidazo de COPE'. Tras la derrota ante el Benfica, el técnico asumió toda la responsabilidad en rueda de prensa: "Soy el responsable de esta derrota". Este gesto, analizado por Juanma Castaño y su equipo de colaboradores, ha puesto sobre la mesa el estilo de liderazgo del nuevo entrenador.

Para Juanma Castaño, la autoinculpación de Arbeloa es más "un gesto de cobardía que de valentía", ya que considera que desvía la atención de los jugadores. "Ayer no perdió Arbeloa, ayer perdió Arbeloa y los jugadores, todos", sentenció el comunicador. Sostuvo que, con la alineación presentada, el equipo tenía potencial para ganar al Benfica y ofrecer un rendimiento superior.

Un escudo para el vestuario

Desde otra perspectiva, se interpreta la acción de Arbeloa como una estrategia para proteger a sus jugadores y ganarse su confianza en sus primeras semanas en el cargo. Actuar como un "escudo" podría fortalecer la unidad del vestuario, evitando un conflicto temprano. La sombra del 'caso Xabi Alonso', quien tuvo un final abrupto, planea como un recordatorio de los riesgos de señalar directamente a la plantilla.

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF

Sin embargo, el debate se centra en si este perfil conciliador será sostenible a largo plazo y si Arbeloa será capaz de "dar un golpe encima de la mesa" cuando sea necesario. Los analistas del programa se muestran escépticos sobre si el técnico llegará a adoptar una postura más dura con el tiempo, un rasgo que se considera fundamental para dirigir en la élite.

Decisiones controvertidas

Las críticas no solo apuntan a su discurso, sino también a sus decisiones en el campo. Juanma Castaño calificó de "incomprensible" que Gonzalo, un jugador que venía despuntando y recibiendo el aplauso de la afición, no tuviera minutos. El comunicador fue tajante al respecto, reflejando el sentir de una parte de los seguidores madridistas.

Lo fácil es no ponerle, pero lo que el Bernabéu y la afición del Real Madrid quiere es a Gonzalo"

En la misma línea, se cuestionó que Vinicius completara el partido, una decisión que contrasta con la gestión de su predecesor, Xabi Alonso, cuya "tumba" fue precisamente cambiar al brasileño. Estas decisiones alimentan la percepción de que hay "tres intocables" que jugarán los 90 minutos independientemente de su rendimiento, lo que podría generar malestar en otros miembros de la plantilla que ven cómo el equipo se convierte en una caricatura.

Alamy Stock Photo Gonzalo García (l) y Álvaro Arbeloa (r) (Real Madrid)

Tensión en la sala de prensa

La tensión también se ha trasladado a la sala de prensa. El periodista Rubén Cañizares relató en directo su encontronazo con Arbeloa, a quien notó "un poco a la defensiva" tras una pregunta sobre el balance de sus primeros 15 días. Cañizares describió un comportamiento similar al de Mourinho cuando se le plantean "preguntas incómodas".

Cuando Arbeloa recibe preguntas incómodas, se pone a la defensiva"

El periodista defendió que su pregunta se basaba en hechos objetivos: "En 16 días el Madrid de Arbeloa ha caído eliminado en la Copa del Rey [...] y que estaba en el top 8 antes de que llegara él y que ahora ya no lo está". Calificó la eliminación de "una cagada tremenda" que en el club, vestuario y cuerpo técnico se daba por hecho que no ocurriría, lo que evidencia la vergueenza y el problema de un equipo que no cumplió las expectativas.

Mientras el debate sobre el rumbo del equipo continúa, Rodrigo Goes ha pedido disculpas a través de sus redes sociales por su expulsión. "Me dejé llevar por el momento [...]. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador", escribió el jugador, comprometiéndose a seguir luchando por el escudo.