Phil Collins cumple 75 años y así lo celebramos en 'Herrera en COPE': "Le gustaría volver a su estudio de grabación para crear música si su salud se lo permite"

Hoy Phil Collins cumple 75 años y queríamos recordarlo en 'Herrera en COPE' porque, según ha indicado Pilar Cisneros, "está muy muy malito".

Phil Collins nació en Londres en 1951 y comenzó su carrera artística como actor infantil antes de dedicarse plenamente a la música. En 1970 se unió a Genesis como batería y, tras la salida de Peter Gabriel en 1975 asumió también el papel de vocalista (tras varias audiciones para buscar cantante) llevando al grupo a un éxito masivo en los años 80.

Phil Collins

Paralelamente, desarrolló una carrera en solitario extraordinaria, con discos icónicos En 1981 lanzó su primer disco en solitario, Face Value. Ahí apareció “In the Air Tonight” con su famoso redoble de batería

Su estilo combinó pop, rock y soul, y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. También triunfó en el cine, especialmente con la banda sonora de Tarzán, que le dio un Óscar. A partir de 2007, su salud empezó a deteriorarse debido a graves problemas de columna y daño nervioso causado por años tocando la batería. Sufre limitaciones de movilidad, varias operaciones de rodilla y padece diabetes tipo 2, además de problemas renales derivados del COVID.

Estas afecciones lo obligaron a dejar de tocar la batería y a retirarse prácticamente de los escenarios. En sus últimas giras apareció sentado, mientras su hijo Nic tocaba la batería. Actualmente se encuentra estable dentro de sus limitaciones y con atención médica constante.

Le gustaría volver a su estudio de grabación para crear música si su salud se lo permite.