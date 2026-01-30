"Para luchar contra la resaca en la Antigua Roma comían esto: pulmones de cordero, canario frito y huevos de búho"

En el programa 'Herrera en COPE', Alberto Herrera y sus colaboradores, entre ellos Agredano, Toni Martínez y Antonio Naranjo, han abierto una ventana a la historia con una curiosa sección. En ella, han desvelado los 'remedios para la resaca' que se utilizaban en la 'Antigua Roma', generando sorpresa entre los presentes. La conversación ha demostrado cómo ha cambiado la forma de afrontar las consecuencias del alcohol a lo largo de los siglos.

Remedios insólitos de la antigüedad

Según se ha comentado en el espacio radiofónico, para luchar contra la resaca, los romanos recurrían a métodos tan peculiares como comer pulmones de cordero, canario frito o huevos de búho. Estas soluciones provocaron el asombro de los colaboradores, quienes no tardaron en reaccionar con humor, llegando a decir: "prefiero resaca".

Alamy Stock Photo Familia de la Antigua Roma

El programa también ha recordado que en la Antigua Grecia existían otras prácticas, como introducirse una piedra amatista en la boca con la creencia de que ofrecía beneficios. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto el escepticismo sobre su eficacia, concluyendo que "nada funcionaba, a decir verdad, porque el ser humano no ha conseguido ninguna cosa en ese aspecto".

Del Bloody Mary al vinagre de manzana

En contraste con los métodos históricos, la conversación ha derivado hacia los remedios modernos que se emplean hoy en día. Entre los mencionados se encuentran la 'vitamina B12' o un 'Bloody Mary', como apuntaba Goyo González.

La charla sobre el pasado despertó el interés por los 'viajes en el tiempo', uno de los superpoderes que se comentaron en el programa. Goyo Jiménez ha confesado su interés particular por la 'época de los romanos', cerrando así el círculo temático y conectando de nuevo con el sorprendente dato histórico que originó el debate.

La ciencia detrás de la resaca y los nuevos descubrimientos

Frente a estas prácticas históricas sin base científica, la bioquímica moderna ofrece una perspectiva completamente distinta. Tal y como explica el bioquímico y doctor en Medicina Molecular, Álvaro Carmona, para entender cómo mitigar la resaca, primero hay que comprender su origen. El experto recuerda que "el metabolismo del alcohol se produce principalmente en el hígado".

En este órgano, la enzima alcohol deshidrogenasa transforma el alcohol en acetaldehido, "un producto tóxico cuya acumulación provoca inflamación, estrés oxidativo y la famosa resaca". Sin embargo, cuando se ha bebido en exceso y esta vía se satura, el cuerpo activa otros mecanismos. Carmona señala dos alternativas para detoxificar el alcohol: la catalasa y, de forma crucial, el citocromo P450, que se convierte en la pieza clave para entender los remedios más recientes. Consulta aquí el análisis íntegro.