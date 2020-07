El ataque del Gobierno a la escuela concertada tumba las medidas sociales para la Reconstrucción

El pleno del Congreso ha rechazado este miércoles el documento con propuestas sociales para afrontar la reconstrucción del país después de la crisis del coronavirus, por lo que no quedarán reflejadas en el dictamen global. Por tres votos el Congreso ha descartado este bloque del texto. Los 172 votos a favor se han visto superados por los 175 en contra.

En el rechazo al bloque social ha jugado un papel crucial el voto de Vox, grupo que no participó en las negociaciones, pero que sí se ha pronunciado sobre el dictamen final. Su voto negativo, así como la fragmentación entre los grupos de izquierda y los grupos nacionalistas e independentistas, ha provocado que el área social quede fuera del dictamen de la reconstrucción.

Dentro de las propuestas sociales se incluían unas ayudas a la Educación que, en un primer momento, el Gobierno sólo tenía intención de destinar a los centros públicos, excluyendo de esta manera a la concertada. Después de varias semanas de negociaciones infructuosas con PP y Ciudadanos para rectificar su ataque a la concertada, PSOE y Podemos intentaron este martes dar de manera ambigua un paso atrás que no ha servido para contentar a los grupos.

PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria y Navarra Suma reprochan al Ejecutivo de coalición el sesgo ideológico que han dado al tema educativo, al excluir a la concertada del reparto de los 2000 millones de euros extras que se habían aprobado para hacer frente a los daños de la pandemia.

Para intentar sacar adelante la votación, los socialistas presentaron de la mano de Podemos y ERC una enmienda transaccional en la que corregían en cierto modo la redacción inicial de su texto. Donde antes se decía que “la totalidad del incremento de la inversión iría destinado a la educación pública de gestión directa”; ahora se hablaba de que ese dinero “irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden al alumnado en situación de vulnerabilidad”.

Para los socialistas, esto podía incluir a la concertada, pero el PP y Ciudadanos no se fiaban y prefirieron mantener vivas sus enmiendas, en las que defendían claramente ese tipo de educación. No entendían que, después de tantas negociaciones, no se hiciera una rectificación en toda regla y se optara por una fórmula "ambigua y chapucera". Finalmente, el Gobierno ha perdido la votación y el dictamen sobre políticas sociales ha quedado rechazada.