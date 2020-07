La confesión independentista de Iglesias a Puigdemont que abre la puerta a un futuro referéndum en Cataluña

Carles Puigdemont ha publicado el primer volumen de sus memorias tituladas 'Me explico. De la investidura al exilio (2016-2017)', donde explica todos los que paso que dio en los días previos y en los posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En estas páginas, el político independentista se ha referido a varios políticos claves en aquella jornada, uno de ellas ha sido el que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. También han tenido espacio el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unida Podemos, Pablo Iglesias.

Las sentencias de Puigdemont

Sobre Junqueras, que salió de prisión hace unos días para disfrutar de su primer fin de semana de permiso, ha señalado que fue un "vicepresidente desleal", que se convierte en uno de los 'personajes' peor valorados por Puigdemont en el primer tomo de sus memorias: "No quiero ir con un 'vicepresident' desleal a una etapa tan dura como la que se avecina. (...) No anunciaré un referéndum en estas condiciones. No puedo ir junto a una gente que no cree en ello y que nos ha colgado la etiqueta de poco independentistas. Da la sensación de que ellos no tienen la independencia como única estrategia. Por encima de todo, quieren gobernar, y quieren un tripartito contra nosotros. ¿Qué quiere Junqueras? ¿Ser el 'president' de una Cataluña autonómica? ¿O es que les da miedo continuar con el enfrentamiento con el Estado?".

Otro de los protagonistas es Pedro Sánchez, sobre el cual reconoce su voluntad para el diálogo sobre el referéndum pactando que "debería votar toda España" y el reconocimiento del líder socialista de que en Cataluña no hay un problema social con el fin de contentar al propio Carles Puigdemont. Por último, también se refiere al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, desvelando un mensaje que el propio líder de Unidas Podemos le transmitió: "En 15 años una nueva generación de españoles, más abiertos de mente y viajados, no se opondrá a un nuevo referéndum de independencia".

Un abanico de indirectas

Las memorias de Puigdemont arranca con la fábula de 'El maestro y el escorpión' y concluye con una serie de reproches a ERC. El 21 de diciembre del año 2017, tras las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña, el soberanismo consigue sumar los diputados suficientes a pesar de la victoria de Inés Arrimadas. En este sentido, Puigdemont explica cómo fue la celebración en Waterloo, donde Puigdemont celebró la victoria con su gente de Junts per Catalunya y en la sala de al lado solo había dos personas de ERC: Toni Comín, Meritxell Serret. Sobre esto se pronuncia en los siguientes términos: "Los han dejado solos, y a mí me parece que eso solo puede interpretarse de una manera: ERC ha roto con el exilio".

