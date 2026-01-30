Siro López señala a los culpables de los problemas del Real Madrid: "¿Quién ha maleducado a los jugadores? El responsable es Florentino Pérez"

El periodista Siro López ha realizado una contundente reflexión en 'El Partidazo de COPE' donde ha rectificado su opinión sobre la crisis del Real Madrid. Tras admitir que fue "tremendamente injusto con Ancelotti", a quien llegó a atribuir "el 60 o 70 por 100 de culpabilidad de los malos resultados", ahora apunta en otra dirección.

Según ha explicado en el programa dirigido por Juanma Castaño, su cambio de visión se debe a que ha observado un patrón de comportamiento en la plantilla que se repite con distintos técnicos. "Con Ancelotti hacían una cosa, con Xabi Alonso volvían otra vez a lo mismo, y con Arbeloa, tres cuartos de lo mismo", ha asegurado, insistiendo en que la raíz del problema no está en el banquillo, sino en la actitud de los futbolistas.

Florentino Pérez, en el punto de mira

Para Siro López, la responsabilidad final recae en el presidente, Florentino Pérez. "¿Quién es el que malacostumbrado o maleducado a esos jugadores? Pues Florentino Pérez, claro, en lo bueno y en lo malo", ha sentenciado con rotundidad el colaborador.

A pesar de ello, López ha querido matizar que está en desacuerdo con "que se pida la dimisión de Florentino", ya que considera que su gestión tiene un balance "muy favorable" para el club. Sin embargo, ha criticado que, en esta ocasión, el presidente se ha posicionado con el vestuario para que los jugadores sigan siendo "los dueños de ese vestuario".