La rondalla Gran Sol causa furor en 'La Revuelta' y abre un debate en pleno directo: "Es mi opinión personal"

El espacio Herrera en COPE ha puesto el foco en la exitosa actuación de la Rondalla Gran Sol en el programa La Revuelta. Durante la sección 'Maneras de Vivir', Jorge Bustos y María José Navarro han comentado el "furor" que ha causado el grupo musical, calificando el momento televisivo como "una maravilla".

Un repaso a la actualidad viral

La conversación ha comenzado con la polémica territorial entre Galicia y Andalucía sobre cuál tiene más kilómetros de costa. Bustos ha comentado en tono de broma que los andaluces "no saben contar", refiriéndose a la particular geografía de las rías gallegas, y ha señalado que estas "susceptibilidades territoriales están a flor de piel".

Otro de los temas comentados ha sido el nuevo enfado del ministro Óscar Puente con Televisión Española. El motivo es la presencia de dos economistas críticos con el Gobierno en un programa, lo que ha llevado a Bustos a ironizar: "si de cada 100 voces en Televisión Española 98 son a favor del gobierno, pero hay 2 que son críticas, no se puede tolerar".

Isaac Buj El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

De la universidad a la política internacional

En un tono más serio, se ha tratado el caso de Ramón Flecha, el catedrático de la Universidad de Barcelona investigado por presuntos abusos sexuales y explotación laboral. Se ha destacado que las denuncias se remontan a 2004 y que los datos que siguen apareciendo son "escalofriantes", especialmente llamativo al ser Flecha un autoproclamado "experto en violencia de género".

La actualidad internacional también ha tenido su espacio, con la controversia de Jimmy Kimmel por sus críticas a Donald Trump en la televisión estadounidense. Además, se ha abordado el tenso encuentro del nuevo presidente chileno con la prensa durante su visita a Javier Milei en Argentina.

PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El mandatario chileno llegó a espetarle a un periodista argentino: "No nos vamos a ver más", evidenciando su mala relación con los medios.

La sección ha concluido de forma más amable, volviendo a la actuación de la Rondalla Gran Sol en 'La Revuelta', un momento musical que, según Navarro, ha sido "una maravilla".

No estaba tan de acuerdo Jorge Bustos, pero ha incidido en que es su opinión personal.