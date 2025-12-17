El sector bancario se reivindica como pilar de la economía española con una financiación récord

Como cada semana en el programa 'Herrera en COPE', su presentador, Carlos Herrera, ha dado paso a un espacio publicitario del Sector Bancario. En él, se ha recordado que "el sector financiero es la columna vertebral de la economía", ya que sostiene la actividad del día a día de la sociedad.

La banca canaliza la inversión y la financiación con más de 525.000 millones de euros concedidos en 2024, una cifra que representa un tercio del PIB de España. De este total, un 76 por ciento se ha destinado a empresas, y se han concedido 423.000 hipotecas a familias.

Europa Press Documentación para la firma de una hipoteca

El aval de Finreps y la sostenibilidad

Estos datos han sido extraídos de la memoria social de Finreps, el centro de finanzas sostenibles y responsables de España. El informe también destaca el impulso de la financiación en sostenibilidad por parte de las entidades bancarias.

Toda esta información es una muestra de que "los bancos son clave en el crecimiento de nuestra economía", tal y como concluye el propio sector. La campaña finaliza recordando su compromiso con el lema: "El sector bancario, contigo"