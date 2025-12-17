Pilar García de la Granja, sobre el Gordo de la Lotería: "Si te hubiese tocado hace 15 años te habrías comprado 2 pisos y 3 coches con garaje; a día de hoy un piso a las afueras"

La economista Pilar García de la Granja ha analizado la compleja situación del mercado de la vivienda en España durante su sección 'Economía de bolsillo' en el programa 'Herrera en COPE'. Según la experta, el precio está tan elevado que "ni con el gordo de la lotería te garantizas una vivienda" en las grandes ciudades, una afirmación que ha compartido con el periodista Jorge Bustos.

García de la Granja ha explicado que el precio está disparado, basándose en datos recientes de consultoras como Gilmar. Por ejemplo, en Madrid, los precios de la vivienda de segunda mano se sitúan entre los 4.500 y los 6.000 euros por metro cuadrado, dependiendo de la zona de la capital. La economista ha subrayado que esta situación es extrapolable a las grandes ciudades españolas.

Las causas del encarecimiento

Al ser preguntada por los motivos de esta escalada de precios, Pilar García de la Granja ha señalado varias causas. "Para empezar, porque no hay vivienda nueva suficiente", ha afirmado. Además, la que se construye es alrededor de un 30% más cara que antes de la pandemia debido a la subida en los precios de los materiales, la mano de obra, las exigencias medioambientales y la burocracia.

Este encarecimiento de la obra nueva ha provocado que la demanda se desplace masivamente hacia el mercado de segunda mano. De las aproximadamente 67.000 viviendas que se vendieron en octubre, unas 53.000 fueron de segunda mano, un dato que García de la Granja ha calificado de "barbaridad".

El mercado de segunda mano, al alza

El mercado de ocasión está aprovechando el tirón, como ha apuntado Jorge Bustos. "Se vende todo lo que se mueve", ha sentenciado la experta, añadiendo que un piso de segunda mano en el mercado suele durar entre 2 y 3 semanas máximo, incluso en los barrios con menos demanda. Los expertos no prevén un cambio de tendencia y estiman que se podrían alcanzar las 600.000 transacciones en 2026.

Para ilustrar la magnitud del problema, se ha planteado un caso práctico: ¿qué se puede comprar con los 328.000 euros netos del premio Gordo de la Lotería? La respuesta de la economista ha sido contundente. "Hace 15 años te hubieras comprado 2 pisos y 3 coches con garaje", ha recordado. Sin embargo, "a día de hoy, puedes comprar un pisito a las afueras de las grandes ciudades, muy a las afueras, o en el campo y renovar esa casa completamente".