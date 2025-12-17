El método para evitar discusiones de política en Navidad está en la sobremesa: "Un 14 % de españoles declara haber roto su relación con un amigo o un familiar hablando de política"

Llegan las fiestas de Navidad y, con ellas, las reuniones familiares y de amigos en Nochebuena, Navidad o Nochevieja. En la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’, el escritor Jacobo Bergareche ha propuesto a Jorge Bustos una palabra clave para estas fechas: sobremesa. Este término, genuinamente español y sin traducción directa a otras lenguas, define el tiempo de después de las comidas, pero también se ha convertido en un momento delicado por la polarización política.

escucha aquí el podcast Sobremesa, por Jacobo Bergareche | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

El arte de la sobremesa

Jacobo Bergareche ha definido la sobremesa como "lo que pasa después del postre" y que consiste, esencialmente, en "no levantarse jamás de la mesa". Se trata de una costumbre que representa "la abolición del tiempo", cuya duración es impredecible. Según el escritor, esta práctica se acompaña de vino, licores, canciones, juegos y, por encima de todo, de conversación.

Un 14 % de españoles declara haber roto su relación con un amigo o un familiar hablando de política" Jacobo Bergareche

El riesgo de las opiniones

El aspecto más espinoso de estas reuniones es de qué hablar. Un estudio reciente revela un dato preocupante: "un 14 por 100 de españoles declara haber roto su relación con un amigo o un familiar hablando de política", una situación que ocurre tanto en grupos de WhatsApp como en las "temidas sobremesas de Navidad", ha señalado Bergareche.

En las sobremesas solo hay 2 tipos de personas, los que vienen con opiniones y los que vienen con historias" Jacobo Bergareche

Historias para unir, opiniones para dividir

Ante este panorama, la recomendación de Bergareche es clara: "aprende a contar historias". Sostiene que en las sobremesas existen dos tipos de personas: "los que vienen con opiniones y los que vienen con historias". Según él, las opiniones tienden a dividir y a generar confrontación, convirtiendo la mesa en un "terreno de batalla que replica los odios de la política".

CORREOS Cesta de Navidad

En contraposición, el escritor defiende el poder de los relatos personales. Bergareche ha afirmado que "las historias unen, hacen reír o hacen llorar, nos interpelan, y abren a los demás para que, a su vez, cuenten sus historias". De esta forma, se fomenta una conexión más profunda y se evitan las tensiones que pueden deteriorar las relaciones personales durante las celebraciones.