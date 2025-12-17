Los obispos y el sueño de Mahatma Gandhi

En la India de Mahatma Gandhi se juega una partida importante para el futuro del mundo. Hablamos de uno de los gigantes de la escena internacional que se está perfilando. Un inmenso país nacido de un sueño, el sueño de la libertad y la convivencia inter religiosa bajo un estado laico…, un sueño que más de una vez se ha convertido en pesadilla. En estos días la Corte Suprema ha pedido al Gobierno del estado de Rajastán que responda al recurso presentado por la Conferencia Episcopal Católica India para impugnar la constitucionalidad de la Ley de Prohibición de Conversiones Religiosas Ilegales de dicho estado. Es un nuevo capítulo en el debate nacional sobre las leyes contra la conversión, cada vez más extendidas en los estados gobernados por el BJP, el partido ultranacionalista hindú del que dirige el sinuoso primer ministro Narendra Modi.

En su recurso, los obispos sostienen que la ley de Rajastán otorga a las autoridades administrativas un poder «excesivo y arbitrario» para proceder contra instituciones sospechosas de promover conversiones religiosas, sin que haya una determinación judicial de culpabilidad. Denuncian también que “los actos ordinarios de fe, caridad o misión podrían interpretarse como coacción”. Además, la ley exige que la persona que desea convertirse y el ministro religioso presenten con mucha antelación declaraciones obligatorias a las autoridades del distrito, so pena de incurrir en fuertes sanciones económicas o incluso penas de prisión. De hecho, las leyes anti-conversión son habitualmente utilizadas para intimidar a las minorías cristiana y musulmana y desalentar cualquier actividad pastoral o social que pueda interpretarse como proselitismo.

Los obispos de la India han apelado a la Corte Suprema del que es su país tanto como de cualquier otro ciudadano. Dan así una lección de libertad y de auténtica ciudadanía sin renunciar de ningún modo a la libertad del Evangelio, testimoniada hasta la sangre por miles de cristianos en la India durante los últimos decenios. El sueño de Mahatma Gandhi está en el alero.