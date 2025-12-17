Marc Vidal, experto económico: "Los coches contaminan un 90% menos que hace unas décadas. Lo de Europa es un latigazo que castiga a fabricantes tradicionales y consumidores"

El analista económico Marc Vidal ha analizado en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' la reciente decisión de la Unión Europea sobre los motores de combustión. Aunque se ha presentado como una rectificación que permitirá su supervivencia más allá de 2035, Vidal advierte de que la realidad esconde una letra pequeña que sigue poniendo en jaque al sector automovilístico tradicional.

Una flexibilidad con matices

La nueva normativa europea contempla un recorte del 90 % de las emisiones de CO2, en lugar de una prohibición total. Según ha explicado Vidal a Carlos Herrera, este objetivo se mide por las emisiones medias de todos los coches vendidos por un fabricante. En la práctica, esto supone que "por cada nueve eléctricos se podrá vender uno de combustión", un cálculo que el analista ve "muy difícil de cumplir".

La viabilidad económica, en duda

Vidal argumenta que este modelo es insostenible por dos motivos principales. El primero es la falta de sentido económico, ya que "mantener dos tecnologías para vender apenas un 10 % de vehículos con motor térmico carece de sentido económico". Se rompe la economía de escala, que permite abaratar costes mediante la producción en masa, al reducir el volumen de ventas a una cifra "testimonial".

El segundo motivo es la pérdida de competitividad. El analista ha destacado que Europa se está imponiendo límites muy estrictos mientras depende de baterías importadas desde China y sufre una energía más cara. Esta situación, en sus palabras, deriva en una "transición forzada" que perjudica tanto a los fabricantes tradicionales como a los "consumidores con menos recursos".

El sector del automóvil europeo ha sido saboteado desde dentro" Marc Vidal Analista económico

Un "sabotaje desde dentro"

Para el experto, con esta medida solo tendrá sentido vender coches de combustión de nicho, muy caros o simbólicos. Por ello, Vidal ha sentenciado que "el sector del automóvil europeo ha sido saboteado desde dentro" y que el intento de suavizar la prohibición es solo un cambio de lenguaje. "Se vende flexibilidad cuando en realidad solo se está cambiando el lenguaje", ha concluido, recordando la máxima de Maquiavelo: "nada tranquiliza más al poder que llamar flexibilidad a lo que sigue siendo una condena".

Marcha atrás en la prohibición de 2035

Esta nueva hoja de ruta fue adelantada por el presidente de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, quien confirmó en el Parlamento Europeo un cambio de postura. La Unión Europea da marcha atrás en su plan inicial, que pretendía la desaparición total de los motores de combustión a partir de 2035 de las fábricas y en 2050 de todas las carreteras del continente.

El cambio fundamental radica en que Europa ya no exigirá a los fabricantes una reducción del 100% de las emisiones, sino que impondrá un recorte del 90%. Esta medida, presentada por la Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen, abre la puerta a que se sigan comercializando vehículos con motor de combustión, incluidos los diésel, más allá de la fecha límite establecida previamente.