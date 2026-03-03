Javier Sierra, divulgador de enigmas históricos: "Es revolucionario; han descubierto en objetos del paleolítico cadenas que se comportan como lenguaje: ¿qué querían decir?"

Un reciente descubrimiento científico podría cambiar los libros de historia para siempre. Según ha explicado el escritor Javier Sierra en la sección 'Lo Misterioso' de 'Herrera en COPE', un estudio alemán sitúa el origen de la escritura hace 40.000 años, en pleno Paleolítico, mucho antes de los 5.000 o 6.500 años que la ciencia establecía hasta ahora como punto de partida en la antigua Mesopotamia.

La investigación, liderada por la Universidad del Sarre en colaboración con el Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín, ha analizado una serie de objetos de arte mueble del Paleolítico, como las famosas Venus o figuras de mamuts. En estas piezas han encontrado cadenas de muescas, como equis o asteriscos, que se repiten con un ritmo secuenciado. Gracias a la lingüística computacional, los investigadores han determinado que estos signos "se comportan como un lenguaje", ha detallado Sierra.

Europa Press Obra literaria presentada en la exposición 'Tan sabia como valerosa. Mujeres y escritura en los Siglos de Oro', celebrada en el Instituto Cervantes

¿Un lenguaje común en el Paleolítico?

Lo más revolucionario del hallazgo es que estas muescas encontradas en objetos de marfil son "idénticas en toda Europa". Este hecho abre la puerta a una conclusión asombrosa que ha destacado Javier Sierra durante su conversación con Alberto Herrera: "estaríamos hablando de un lenguaje común". Esta idea rompe con la imagen de pequeños grupos aislados de cazadores-recolectores que se tenía de la época.

Además, estos símbolos guardan un gran parecido con los llamados "signos tectiformes", figuras geométricas presentes en cuevas con arte rupestre muy distantes entre sí. Sierra ha subrayado que se han encontrado signos comunes en cuevas "en el norte de España y otra en Indonesia", lo que sugiere una posible cultura madre o un foco común, probablemente originario de África.

El misterio de su significado

Aunque se ha confirmado su naturaleza como lenguaje, la gran incógnita es qué querían decir nuestros antepasados con estos símbolos. Una de las principales corrientes es la "hipótesis chamánica", que sugiere que los signos podrían ser "fosfenos", visiones geométricas producidas por estados de conciencia alterados, ya sea por meditación o por el uso de sustancias psicotrópicas.

Otra línea de investigación apunta a una protoescritura con fines prácticos. Javier Sierra ha enumerado varias posibilidades: podrían ser números para inventariar animales, calendarios para seguir las fases de la luna, o incluso "marcas de propiedad". Como ejemplo, ha explicado que "tres asteriscos puestos seguidos signifique que eso es de Alberto Herrera".

Finalmente, el escritor ha mencionado una curiosa hipótesis de la investigadora Genevieve von Petzinger, quien sugiere que estos signos podrían funcionar como "una suerte de emoticonos". Es decir, no tendrían un significado propio, sino que añadirían un matiz emocional a la figura a la que acompañan, indicando, por ejemplo, si un animal estaba contento.

Reescribiendo los libros de historia

Este descubrimiento obliga a replantear la frontera que tradicionalmente ha separado la prehistoria de la historia: la invención de la escritura. La posibilidad de que nuestros antepasados ya escribieran hace 40.000 años abre un nuevo paradigma en el estudio de la evolución humana y la cultura.

Máquinas de escribir antiguas

La tecnología está siendo clave en estos avances. La inteligencia artificial y el análisis estadístico están permitiendo encontrar patrones que a simple vista pasan desapercibidos. Sierra ha concluido que esta tecnología no solo ayudará a descifrar estos símbolos paleolíticos, sino que también servirá para reevaluar hallazgos controvertidos, como las piedras de Glozel, y para intentar descifrar las hasta cuatro lenguas antiguas sin descifrar que existen solo en la Península Ibérica.