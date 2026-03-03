"Lo que sí puede hacer Trump con España es una cosa que los chinos llaman el softpower, que es, básicamente, presionar a las empresas norteamericanas para que no compren"

La reciente amenaza de Donald Trump a España ha centrado el debate en el programa 'La Linterna' de COPE, donde Ángel Expósito ha analizado las implicaciones junto al periodista económico, Iván Alonso. Las polémicas declaraciones del expresidente estadounidense, que ha llegado a sugerir un embargo contra España, se producen en un momento de alta volatilidad económica, marcada por el impacto de la guerra en Oriente Medio en los mercados y los precios de la energía.

Trump ha calificado a España de aliado terrible y hostil, llegando a afirmar en un duro discurso: “vamos a cortar todo el comercio con España, no queremos tener nada que ver con España”. Estas palabras surgen, según él, por la supuesta negativa del país a permitir el uso de las bases militares. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos salvo gente excelente”, ha añadido el magnate, criticando la falta de “un gran liderazgo” en el país.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el canciller alemán, Friedrich Merz

El 'soft power' como arma principal

A pesar de la contundencia de sus palabras, un embargo comercial directo parece inviable. En las 'Clases de Economía' de 'La Linterna', el profesor Javier Santa Cruz ha explicado que el presidente no puede prohibir el comercio “mediante una orden ejecutiva” con la legalidad actual. Sin embargo, sí puede recurrir a otras estrategias, como analiza un escenario en el que España no es Cuba. La verdadera amenaza, según Santa Cruz, es lo que “los chinos llaman desde hace unos cuantos años el soft power”, que consiste en “amenazar, presionar las empresas norteamericanas, que son las clientes de las empresas españolas, a instarlas a que no compren productos y servicios españoles”.

La respuesta del Gobierno

Ante este escenario, el Gobierno de España ha respondido reafirmando que el país es un “miembro clave de la OTAN” y un socio comercial fiable con una “relación histórica y mutuamente beneficiosa con los Estados Unidos”. Fuentes del Ejecutivo han asegurado que España “cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos” y ayudar a los sectores afectados, además de poder diversificar las cadenas de suministro. Se espera que el presidente Pedro Sánchez ofrezca la postura oficial en una comparecencia este miércoles a las nueve de la mañana.

Un contexto económico convulso

La amenaza de Trump llega en un clima de incertidumbre económica. Iván Alonso ha detallado en 'La Linterna' que los mercados europeos han vivido un “martes negro”, con el IBEX perdiendo más de un 4,5%, algo no visto desde abril del año pasado. Los expertos consultados apuntan a que el mercado no tiene el ojo puesto tanto en el conflicto de Oriente Medio como en el posible bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que está afectando especialmente a los valores cíclicos como Accerinox y las energéticas.

EFE La Bolsa española cedió este martes un 4,55 %, su mayor caída en casi un año, lo que significa que perdió las ganancias acumuladas de 2026

Esta tensión geopolítica ya se ha trasladado al precio del petróleo, con el barril de Brent superando los 82 dólares, y al gas, que acumula una subida de más del 60% desde el domingo. Este encarecimiento, según ha explicado Victoria Ballesteros, se notará pronto en las gasolineras, provocando que los conductores se adelanten a las subidas. “Estamos notando un incremento de la afluencia de público a nuestras estaciones de servicio”, ha confirmado Pablo Sariego desde una gasolinera asturiana ante el “temor a una escalada de los precios”.

El tercer frente de preocupación es la logística mundial. Un problema en el estrecho de Ormuz encarecería el transporte, ya que las aseguradoras están aumentando precios o retirando coberturas. Francisco Aranda, presidente de la patronal UNO, ha señalado que ya se están buscando “rutas alternativas”, pero ha advertido del riesgo para los consumidores. “La presión sobre los costes y la planificación logística podría trasladarse rápidamente a los consumidores si esta situación persiste”, ha declarado.

Para completar este complejo panorama, los últimos datos de empleo de febrero no han sido positivos. El paro ha subido en casi 3.000 personas, registrando el peor dato para este mes en los últimos cinco años. Los sectores más afectados por esta subida del desempleo han sido la educación y la hostelería, añadiendo más presión a la economía nacional.