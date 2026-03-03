"Ha muerto el maestro Fernando Ónega, fue uno de los responsables de redactar el discurso del rey Juan Carlos que paró el golpe del 23-F"

El periodismo español está de luto. El [maestro] y reconocido periodista Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años. La noticia ha sido comunicada por Ángel Expósito en el programa La Linterna de COPE, donde se ha recordado la figura de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. Considerado uno de los cronistas clave de la Transición, hasta ahora presidía la publicación digital 65 y más. Su capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia de Madrid este miércoles, en horario de 10:00 a 21:00 horas, para que familiares, amigos y compañeros puedan darle su último adiós, tal y como ha informado este medio.

El discurso que frenó el 23-F

La figura de Ónega ha quedado ligada para siempre a un momento histórico: el intento de golpe de Estado del 23-F. Fue uno de los responsables de redactar el discurso que el rey Juan Carlos I pronunció para frenar la sublevación militar. Se trató de un encargo crucial que buscaba "presentar al rey como salvador de la democracia, que lo era". El objetivo era claro, según se ha recordado en antena.

El rey tiene que ponerle el dramatismo suficiente para que ese discurso cale profundamente en la sociedad"

EFE Juan Carlos I durante su discurso emitido el 23F

El texto debía tener "el dramatismo suficiente para que ese discurso cale profundamente en la sociedad y llegue al corazón de los españoles, y llegue, sobre todo, a la voluntad de los militares". Este papel consolidó su reputación como un observador y narrador privilegiado de aquel período histórico.

Cronista clave de la Transición

Su estrecha relación con la Transición española también se forjó durante su etapa como director de Prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez. En ese cargo fue el autor de una de las frases más célebres de la historia política reciente de España: "puedo prometer y prometo", pronunciada por el entonces presidente.

Una vida dedicada al periodismo

La radio fue uno de los medios donde Ónega dejó una huella imborrable. En 1979 se unió a la Cadena Ser para realizar comentarios políticos en Hora 25, y el 10 de febrero de 1981 fue nombrado director de informativos de la cadena, narrando desde ese puesto el 23-F. Posteriormente, ocupó la misma responsabilidad en la Cadena COPE entre 1986 y 1990. Este año tenía previsto recoger en mayo el premio ¡Bravo! que concede la Conferencia Episcopal.

Europa Press Fernando Ónega y Sonsoles Ónega

Su trayectoria abarcó también la prensa escrita, como subdirector del periódico Arriba o director del diario Ya (1985-1986), además de ser colaborador habitual en cabeceras de prestigio como La Vanguardia. También ha sido un rostro familiar en televisión, trabajando en los informativos de Telecinco y presentando las noticias de la noche en Antena 3, además de participar como analista político en tertulias de gran audiencia.

En el ámbito personal, Fernando Ónega es padre de las también periodistas Sonsoles y Cristina Ónega, a quienes desde COPE se les ha mandado "un beso muy fuerte". En una ocasión, mostró su lado más humano al confesar una vivencia muy íntima: "He llorado muchas veces porque mi mujer me donó un riñón".

He llorado muchas veces porque mi mujer me donó un riñón"

Reconocido como hijo predilecto de Pol (Lugo), su municipio natal, e hijo adoptivo de Lalín, su extensa y brillante carrera ha sido reconocida con numerosos galardones, entre los que destacan el prestigioso Premio Ondas, la Medalla Castelao y el Premio Diego Bernal. Su fallecimiento representa la pérdida de una de las voces más respetadas e influyentes de la comunicación en España.