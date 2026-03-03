Petón respira en 'Tiempo de Juego' y revela su plan para la final de Copa del Rey del Atlético de Madrid: "Ya tengo el encargo"

Petón, colaborador de 'Tiempo de Juego', ha mostrado su alivio en los micrófonos de la COPE tras la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey 13 años después. Superado "el calentón, el susto, el agobio", como él mismo ha descrito, su mente ya está puesta completamente en el partido que se disputará en Sevilla.

Misión: entradas y alojamiento en Sevilla

La euforia por la victoria ha dado paso a una nueva prioridad para el analista. "Lo bueno de de de una derrota así es que solo pensamos en una cosa, encontrar entradas y tener alojamiento en Sevilla", ha confesado Petón, resumiendo el sentir de la afición rojiblanca. Ha admitido que ya se prepara para "un incremento de los precios en estas fechas" y una "escalada terrible".

Para lograr su objetivo, Petón ha tirado de agenda y ha lanzado un "encargo fulminante" en directo a sus "compinches", Borja Lazo y, especialmente, a su amigo Jaime Soto, presidente del Atlético Central en Sevilla. Con humor, ha sugerido que, a cambio de su "entrega al club", le podrían dejar un hueco en el vestuario durante su estancia en la capital hispalense.

El análisis sereno: "Todos contentos"

A la hora de analizar el partido, Petón ha recurrido a la reflexión de un amigo, el "abuelillo Millán Genzor" (en alusión a nuestro compañero Luis Millán 'Genzor'), quien le ha enviado un mensaje que, a su juicio, resume el encuentro a la perfección. La conclusión ha sido clara y compartida por el colaborador: "todo el mundo contento".

Según este análisis, el equipo rival "ha salvado la dignidad", mientras que el Atlético de Madrid ha demostrado "la eficacia que es jugando un partido de estos, que parecen medidos para ir a una final". Con la vista ya puesta en la final, Petón ha concluido con optimismo: "ahí, dios mediante, nos veremos".