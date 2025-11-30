"La escritura a mano expresa muchísimo sentimiento, mucho más que la máquina"

El debate sobre la pérdida de la escritura a mano en favor de los teclados ha sido el tema central de la 'Escuela de Vida'. Pedro Martínez, la doctora Carmen Candela e Ingeborg Schlichting han analizado la importancia de volver a coger papel y boli en la era digital, una práctica que, según datos, aún mantiene su relevancia: el 85% de los españoles realiza listas para organizar sus pensamientos y 8 de cada 10 asegura que así recuerda mejor lo que escribe.

Una herramienta para el cerebro

La ciencia respalda la escritura tradicional. Según han explicado en el programa, los neurólogos aseguran que la escritura a mano consigue activar zonas cerebrales que el teclado no puede, accionando vías neuronales que facilitan el aprendizaje y desarrollan el lenguaje. El psicólogo Pedro Martínez ha subrayado su importancia en los primeros años de vida, ya que "desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa", un aporte fundamental para destrezas cognitivas como la atención, la percepción y la memoria.

De hecho, Pedro Martínez ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias de abandonar esta práctica en la infancia. El psicólogo ha afirmado que en las consultas se encuentran con jóvenes que han crecido sin esta técnica y se observa que "la atención está afectada". Según ha detallado, a estos jóvenes "les cuesta" mantener la "atención sostenida", un problema que, aunque multifactorial, podría estar relacionado con la falta de este entrenamiento.

La expresión del corazón

Ingeborg Schlichting, la matriarca de 'Fin de Semana', ha compartido una emotiva experiencia personal que resalta el poder sentimental de la escritura. Relató cómo, al llegar a España y sentirse incomunicada en un pueblo de Extremadura, "empezó a escribir y escribir" cartas a su familia. Para ella, la escritura manual es un vehículo de emociones: "La escritura para mí expresa muchísimo sentimiento, mucho más que la máquina", ha asegurado, añadiendo que una carta manuscrita permite reconocer a la persona por su letra, algo que un texto a máquina, que "parece una factura", no consigue.

La doctora Carmen Candela ha coincidido en este punto, afirmando que "cuando se escribe a mano, se escribe más con el corazón", mientras que la escritura a máquina "pone más en juego lo que es la pura razón". Candela ha destacado que la escritura manual cultiva la paciencia y tiene un componente "mucho más personal y romántico", llegando a decir que no se imagina "una poesía escrita con ordenador".

La escritura también puede ser una herramienta de liberación emocional. Ingeborg Schlichting ha explicado que, en momentos de soledad o cuando no podía comunicarse verbalmente, escribir sus pensamientos y penas era una forma de "sacarlo hacia afuera". "Cuando tú la realizas, ya de alguna manera te libera", ha afirmado, comparando el sentimiento de nostalgia con la palabra portuguesa "saudade".

Retorno a lo analógico en las aulas

El ámbito educativo ha sido uno de los más afectados por esta digitalización. La doctora Candela ha recordado cómo hace años los colegios en España se promocionaban como "colegios digitalizados", pero que "tres o cuatro años después se dieron cuenta y volvieron a lo analógico". Países como Reino Unido y Finlandia también han rectificado, apostando de nuevo por la enseñanza tradicional para que los alumnos no pierdan estas capacidades.

Una de las mayores preocupaciones de los expertos, como ha señalado Carmen Candela, son las "faltas de ortografía" que proliferan en la generación digital. Finalmente, los colaboradores han concluido que la solución no es rechazar la tecnología, sino compaginarla con la escritura tradicional, que además sirve como terapia para expresar emociones y, según Pedro Martínez, es un ejercicio excelente para mantener activo el cerebro a partir de los 60 años y combatir el envejecimiento.