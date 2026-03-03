David Alandete, tras la amenaza de Trump: "Es imposible dictar un embargo a España, esto no es Cuba. Somos parte de la Unión Europea"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado con una dureza sin precedentes contra el Gobierno de España por su negativa a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para una ofensiva contra Irán. Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump ha asegurado que España es un "aliado terrible" y ha afirmado que ha ordenado "cortar todos los acuerdos" y relaciones comerciales.

Las declaraciones se han producido tras una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, donde Trump ha repasado la postura de los aliados. "España está siendo terrible", ha afirmado, añadiendo que el país "no tiene un gran liderazgo". El mandatario ha insistido en que podrían usar las bases de todos modos: "Podemos usarlas cuando queramos, podemos volar y usarlas, nadie nos va a decir lo contrario". La amenaza ha sido contundente: "Vamos a cortar todo el comercio con España, no queremos tener nada que ver con España".

Análisis de la crisis bilateral

Este episodio ha sido calificado como "el momento más bajo en la relación bilateral desde que hay registros". Así lo ha analizado David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito. Según Alandete, Trump no ha sido preguntado directamente por el tema, sino que ha surgido de forma espontánea al evaluar los desafíos logísticos y el papel de los socios de la OTAN.

El periodista ha desgranado la intervención de Trump en tres puntos clave. El primero, que si hubiera querido, "hubiera usado las bases" porque, según el presidente, "España no se lo puede prohibir", algo que iría en contra del convenio bilateral. El segundo, la calificación de "aliado terrible", distinguiendo entre los líderes, a quienes considera "terribles", y la gente, que es "maravillosa". Y, por último, la amenaza del embargo comercial.

Un embargo "imposible"

Sobre la posibilidad de un bloqueo, Alandete ha sido tajante al considerarlo inviable. "Es imposible dictar un embargo a España, esto no es Cuba. Somos parte de la Unión Europea", ha sentenciado. El corresponsal ha explicado que la pertenencia de España a una unión aduanera y comercial como la UE lo impide por completo.

A pesar de todo, el análisis apunta a que se trata más de "presión retórica", en la línea de anteriores amenazas como la de expulsar a España de la OTAN. No obstante, se recuerda que "con Donald Trump no se sabe" y es probable que siga avanzando con aranceles dirigidos a sectores específicos como las eólicas, las energías renovables y el campo español, tal como se había informado previamente.