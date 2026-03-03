Rosa Santos, experta económica: "La empresa pequeña está siendo incapaz de asumir el incremento de los costes laborales y la asfixia normativa, crece a un ritmo del 0,2"

Los datos de empleo de febrero han sido analizados en el programa 'La Linterna' con Expósito y el periodista económico, Iván Alonso. Este mes, tradicionalmente positivo para el empleo, ha roto la tendencia. El paro ha subido en casi 3.000 personas, lo que supone el peor dato en febrero de los últimos 5 años, afectando especialmente a sectores como educación y hostelería.

El perfil más perjudicado por estas cifras es el de las mujeres, los extranjeros y los menores de 25 años. Aunque los datos mejoran ligeramente respecto al batacazo de enero, el mercado laboral muestra más sombras que luces. Se han registrado 97.000 afiliados más a la Seguridad Social, pero esta es la cifra más floja de los últimos dos años para un mes de febrero.

Las claves de un mercado laboral debilitado

Una de las razones de este comportamiento, según Rafael Pampillón, catedrático de economía de la Universidad CEU San Pablo, es el aumento de la población activa. "Si entran 120.000 personas que quieren trabajar en el mes de febrero y hay 100.000 que encuentran trabajo, hay 20.000 que se van al paro", ha explicado el experto, refiriéndose a jóvenes que finalizan sus estudios y no logran un empleo.

Europa Press Varias personas hacen cola en una oficina de empleo

Geográficamente, el desempleo ha aumentado en 11 regiones, con Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha entre las más afectadas. A esta situación se suma la creciente diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo, un fenómeno que muchos expertos denominan el "agujero negro" de los fijos discontinuos.

El espejismo de los fijos discontinuos

Valentín Bote, director de Rasta Research, ha señalado que estos trabajadores desempleados quedan fuera de las estadísticas oficiales aunque no estén trabajando. Esta situación provoca una distorsión significativa en las cifras que se presentan públicamente.

La brecha entre el paro efectivo y el paro registrado se encuentra en estos momentos en casi 909.000 personas"

Según Bote, "la brecha entre el paro efectivo y el paro registrado se encuentra en estos momentos en casi 909.000 personas", lo que sitúa las cifras de paro real muy por encima de los 3.000.000 de personas. A esto se añade que los contratos indefinidos a tiempo completo continúan en descenso, representando solo el 20% en lo que va de año.

Europa Press Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE

Otro aspecto llamativo es la tasa de cobertura. Hay provincias donde hay más personas cobrando prestaciones por desempleo que parados registrados oficialmente. Esto ocurre en 11 provincias, con casos tan extremos como el de Baleares, donde la tasa alcanza el 300%.

Este desajuste se explica por varias vías, como los subsidios agrarios, los ERTE y, principalmente, los fijos discontinuos que, sin estar trabajando, pueden acceder a una prestación. De hecho, si se cumplen ciertos requisitos, el SEPE abona una ayuda que puede alcanzar los 570 euros.

La asfixia de las pymes

En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan una situación crítica. Rosa Santos, de la CEOE, ha advertido de la enorme presión que soportan y que limita su capacidad de contratación.

La empresa pequeña está siendo incapaz de asumir el incremento de los costes laborales y la asfixia normativa, crece a un ritmo del 0,2"

"La empresa pequeña está sufriendo muchísimo, está siendo incapaz de asumir el incremento de los costes laborales y la asfixia normativa a la que nos estamos viendo abocados en los últimos años", ha sentenciado Santos. Este ahogo se refleja en su crecimiento, que es de apenas un ritmo del 0,2%, mientras que "la gran empresa está creciendo en torno al 5 por 100".

Como dato final, cabe destacar el papel de los extranjeros en el mercado laboral español. Suponen ya el 42% del empleo creado en el último año y representan el 14% de la fuerza laboral total en España, sosteniendo una parte importante de la creación de nuevos puestos de trabajo.