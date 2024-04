El error que cometes a la hora de cocinar una paella y que echa a perder el plato: palabra de un valenciano

Nuestros 'fósforos' cuentan aquellas cosas que les molestan de sus amigos del alma. Anécdotas que no tienen desperdicio. Francisco es el primer oyente que ha contado su historia en 'Herrera en COPE'. "Mi amigo es de esas personas que tocan el brazo todo el rato mientras habla".

Daniel, por otro lado, explica que "me molesta la impuntualidad. Me parece una falta de respeto intolerable y una falta de inteligencia del que llega tarde. Todos los defectos vienen a la memoria del que está ya desesperado. Y por no hablar cuando el móvil se convierte en un aliado de los impuntuales".

Mayte es otra 'fósfora' que asegura que su amiga está saliendo con su exmarido. "Me llevo bien con los dos. Entonces, mi exmarido aparte de estar con ella. Está con dos más. Y ella lo sabe. Mi amiga siempre me está llamando cuando se pelea. Y bueno, sigue siendo mi amiga".

"Todos los planes los organiza, dirige, y no da alternativa"

Más oyentes. Charlamos con Nacho, un oyente valenciano que ha querido mandarnos un saludo y contarnos que "tiene un grupo de seis amigos. Uno de ellos tiene todos los másters en organizar. Yo soy el que cocina. Una vez, llegamos a su chalet. Él no estaba. Estuvo dos días desaparecido. Nos la hace cada dos por tres. Hay una mosca y va detrás de ella".

Prosigue su discurso indicando los platos que hace. Entre ellos, destacan sus arroces. Para hacer la paella valenciana de pollo y conejo de la mejor forma, nos da algunos trucos. Explica que "hay que freírlos mucho sin que se quemen. Luego tiras la verdura. Por último, el tomate no triturado. En dados, pequeñitos. Y nada de caldo. Agua".





Por último, Iraida comienza su intervención diciendo que tiene un amigo al que quiere mucho, pero cuando salen a comer, almorzar, "si tú quieres comer pescado, te dice que carne. Todos los planes los organiza, dirige, y no da alternativa. Siempre lo que él dice. La mayoría de veces acierta".

Estos son los beneficios del agua de arroz para la belleza y salud

El arroz es un producto que tiene múltiples beneficios para la salud. También para el mundo de la estética. El agua de arroz es un producto natural con propiedades nutricionales y medicinales que aporta beneficios para la belleza y salud en la digestión y la piel, entre otros y aporta energía.

En Japón, el agua de arroz se ha usado durante años y años para el cuidado del cabello. Ayuda a que crezca y también lo hace más suave. Una tradición japonesa lleva el nombre de yu-su-ru. Las mujeres japonesas se lavan el cabello con agua de arroz para hacerlo más fuerte. La tradición ahora ha viajado desde Japón al resto del mundo y han aparecido blogs y vlogs sobre el lavado del cabello con agua de arroz por todas partes, y que tiene muchos beneficios para tu cabello y tu piel.

Por último, el arroz es muy rico en almidón. Por eso, al mezclarlo con agua, no solo protege las mucosas internas digestivas, sino que también mejora la piel. Al tener propiedades astringentes y antiinflamatorias, el agua de arroz aplicada sobre la piel ayuda a tratar diferentes afecciones, entre ellas el eczema, el acné, las arrugas o las quemaduras solares.