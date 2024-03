Un oyente de Carlos Herrera confiesa la costumbre que sigue cada mañana desde hace 40 años: le obligó su padre

¿Qué es lo primero que hacen nuestros 'fósforos' al despertarse? ¿Escuchan la misma canción todos los días? O no, igual lo que necesitan es silencio. Recogemos algunos de sus testimonios. Como es el caso de Miguel Ángel, que nos ha confesado qué hace cada mañana al levantarse. Y desde hace cuarenta años. Descubre de qué se trata aquí.

En concreto, ha explicado que, por una reprimenda de su padre, se afeita. "Todos los días. Y ahora como está el baño en suite, es mucho más cómodo que antes. Uso la de cinco hojas, que cada vez va mejorando mucho".

María Ángeles, por otro lado, nos ha contado que según se despierta, lo primero que hace desde la cama "es jugar a la palabra del día. De alguna forma, empiezo a activar el cerebro. Que nunca viene mal".

Añade que, aunque tarde, "nunca es tarde para aprender. Esta mañana, el país que he adivinado ha sido Irlanda".

Otra 'fósfora', llamada Antonia, asegura que se levanta a las cinco de la mañana. Tiene que irse a las ocho a trabajar, pero "como yo no duermo bien, pues me lavo la cara, las manos y me tomo el primer café. A continuación, me pongo a leer un libro. Por lo menos una hora. Yo tengo muchos de cuando era socia de Círculo de Lectores y ahora puedo dedicarme a la lectura".

"Voy a la piscina prontito"

Hay mucha gente que recomienda leer porque activa la mente. Antonia está de acuerdo con esa premisa y, además, añade que evita ver el teléfono desde primera hora.

Ana María también ha pasado por 'Herrera en COPE' y dice que madruga. Sobre las 6:45h. "Soy veterinaria, ahora no trabajo. Voy a la piscina. Prontito. Lo primero que hago es cepillarme la lengua, hacerme el enjuague de aceite de coco. Lo llevo haciendo muchos años. Lo importante también es un enjuague. Arrastra todas las bacterias". No te pierdas la sección completa aquí.

Eufemia ha reflexionado sobre las rutinas que practican los oyentes al despertarse. Además, en su caso, afirma que se levanta a las ocho de la mañana. Coge el teléfono y le da los buenos días a sus cuatro hijos. "Y si tardo yo, el teléfono no para, a ver qué pasa", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿Y a qué hora amanece Manuel? Dice que se acuesta muy tarde. Y se levanta a las 8:30h-9:00h. Inmediatamente después mira el tiempo para saber la ropa que tiene que ponerse. Escucha COPE, formamos parte de su rutina diaria. ¡Qué ilusión!

Por último, hablamos con una oyente que se llama Pilar. Asegura que, en su caso, lo primero que hace es poner la radio. También hace gimnasia.

Mucho cuidado con este hábito que incluyes en tu vida diaria y que puede perjudicar a tu salud

Hablábamos con nuestros 'fósforos' sobre aquello que hacen nada más despertar. De este modo, se convierten en un hábito. Pero mucho cuidado, porque hay determinados hábitos (valga la redundancia) que pueden ser perjudiciales para tu salud.

Según un estudio del College Rover en Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes han cogido un hábito después del covid que es significativo y que puede ser perjudicial para tu salud. Y es que, según su estudio, ahora son "hiperconscientes de los gérmenes" por lo que están más que obsesionados con la limpieza.





De esa manera, tienden a lavarse las manos unas diez veces al día, y, de los encuestados, casi un 40% lo hace más de 20 veces al día. Algo que es perjudicial para nuestra salud, ya que elimina aceites naturales protectores de nuestra piel.