Dieta para adelgazar sin pasar hambre: este el alimento que debes incluir en tu cena según un nutricionista

¿Alguna vez te has propuesto adelgazar? ¿Has hecho dieta en alguna ocasión? ¿Cómo has conseguido perder algunos kilos? Son algunas de las preguntas que Alberto Herrera ha lanzado a los fósforos.

Los oyentes de 'Herrera en COPE' han llamado a la radio para explicar los trucos que han seguido para adelgazar. Una de las historias más llamativas es la de Juan. Descubre cuál es el secreto de su dieta que ha llevado a cabo de la mano de un nutricionista.

"Perdí en año y medio unos 46 kilos", comenzaba explicando este oyente. Juan empezó su dieta de la mano de una nutricionista en una farmacia y siguió sus indicaciones: "Me recomendó empezar a hacer un poco de deporte y ahora voy a hacer mi quinto triatlón".

En cuanto a sus trucos, la clave pasa por la cena: "Cenar bien es cenar ligero, no cenar ensaladas de hoja verde. Una tacita de caldo de apio todas las noches es un quemador de grasas increíble".

Los trucos de los fósforos para conseguir adelgazar

Otro de los fósforos que ha llamado a la radio ha sido Alejandro. En su caso, no fue la dieta lo que le salvó sino que pasar por el quirófano y es que el estrés que tenía empeoraba su situación.

Cirugía bariátrica

"Estuve haciendo miles de dietas, las cuales todas funcionan. Hice una proteínica en la que bajé de 140 kilos a 100. El problema es que cuando dejas estas dietas y vuelves a la normalidad sin excesos y sin pasarse, engordas al mismo ritmo que lo has perdido", explicaba.

En este punto, "lo único que me ha funcionado, yo también tenía temas de estrés y comía por la noche, fue la cirugía bariátrica. Me operé el 6 de marzo del 2021 y ahora peso 77 kilos de 150 que llegué a pesar. Cuando te hacen la cirugía sales pesando lo mismo, te hacen una reducción de estómago, en mi caso me lo graparon. Te dejan el estómago pequeño y tienes que ir comiendo poco a poco. Ahora me lleno antes y he aprendido a comer".

Ayuno intermitente

Por su parte, Juan Ramón se dio cuenta de que necesitaba adelgazar un día en la oficina cuando comenzó a sudar sin hacer ningún esfuerzo, estando sentado en su puesto de trabajo.

"Un día empecé a hacer deporte, pero eso solo no funciona. Además, hay que cambiar los hábitos de alimentación. Una amiga que es nutricionista me dijo, y si haces ayuno intermitente. En un año y pico perdí 30 kilos. Pasé de salir tapado porque me daba vergüenza a poder salir a correr. La dieta y el ejercicio me ha cambiado. Hay que aprender a dejar de comer ciertas cosas en exceso y a moderarte en ciertas otras", ha explicado.

Rutina de ejercicio y dieta

Óscar tomó la decisión debido a un regalo que le hizo su mujer. "Me compró una camiseta, me la puse y no me entraba. Pensé que se había equivocado con la talla, pero era una XXL. Yo pesaba 119 kilos midiendo 1,70. Me puse como un loco dos horas por la mañana de ejercicio y otras dos horas por la tarde durante tres meses y medio y perdí 47 kilos".

María José ha comenzado la dieta junto a su marido: "Éramos dos albondiguillas con patas hasta que llegó un día mi marido con 20 de tensión y dije, se acabó, hay que hacer algo. Lo hemos hecho a través de la dieta, que es fundamental. Tenemos que olvidarnos de las harinas blancas, de los azúcares y de todo lo que nos está haciendo daño".

Escucha estos y otros muchos testimonios que han narrado los fósforos en el siguiente audio.

