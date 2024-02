Estos son los consejos para arrancar el día con energía: agua, ejercicio y un desayuno proteico

Hacer ejercicio, un buen desayuno o hacer ayuno intermitente, una ducha... Muchos son los métodos utilizados por las personas para arrancar el día de buena manera, de manera saludable ¿Sabes que todo lo que hacemos al despertar nos puede ayudar a estar sanos y ágiles o a empezar el día muy mal?

Para saber cómo debe ser la mejor forma de comenzar el día, en COPE Málaga acuden a los consejos de una experta en hormonas y en alimentación como es Marta León, autora de libros como 'Alimentación y salud femenina' o 'La Revolución invisible, cuida tus hormonas a partir de los 40'. “Nuestras hormonas forman parte de nuestro equilibrio y de nuestra salud desde primera hora de la mañana, lo primero que necesitaríamos para empezar el día, si nos pusiéramos así hablando en un mundo ideal, sería la luz”, explica.









ENJUAGE, AGUA Y EJERCICIO

El horario laboral pueden imposibilitar el despertarnos con la luz del día, pero en todo caso hay otros consejos que comenta Marta León para empezar el día con buena energía. Lo primero que recomienda la experta es enjuagarnos la boca con un producto adecuado para ello. Además, también destaca la importancia de beber un poco de agua para hidratarnos e ir preparando las vísceras, preparando el aparato digestivo, para el desayuno o las comidas que vengan posteriormente.

“Lo ideal también, junto con la luz y junto con el agua, sería el movimiento. Puede ser, o bien, estirarnos un pelín o salir a andar, a correr o ir al gimnasio. Estas tres cosas, la luz, el agua y el movimiento; serían lo primero que deberíamos empezar a incorporar en el día”, asegura.

EL DESAYUNO PERFECTO



Para cargarnos de energía de cara a lo que nos espera por delante, lo ideal es desayunar algo para que nuestro organismo funcione mejor y tengamos un buen rendimiento. La experta detalla que lo que debe llevar un desayuno, sí o sí, es proteína y grasa buenas y de calidad. “Algo como una tostada con aguacate y huevo o un yogur con algún fruto seco o arándanos, también podemos optar un batido proteico con plátano y unas semillas de chía”, comenta.





Muchas veces hay personas que se despiertan sin hambre, a lo mejor porque han cenado mucho y tarde o porque simplemente tienen esa costumbre. Sobre lo saludable o no que es desayunar o evitar esa primera comida del día, la experta explica que “tú tienes que seguir la directriz de tu cuerpo y quizá cambiar de hábitos para no cenar mucho y tan tarde”. Pero, si todo está bien ordenado y aún así no tenemos hambre al despertarnos, lo mejor que podemos pensar y hacer es 12 o 14 horas de ayuno. “No hay ningún problema en esto, eso sí, si somos adultos; tenemos reservas para aguantar bien”, apunta.