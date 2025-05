Siro López señala al culpable de la eliminación del Real Madrid de Baloncesto en la Euroliga: "No ha funcionado"

Publicado el 02 may 2025, 11:21

El Real Madrid de baloncesto quedó fuera de la Final Four de la Euroliga tras caer derrotado por 84-86 frente al Olympiacos, en el cuarto partido de la serie de playoffs disputado en el WiZink Center. Con este resultado, el conjunto griego, líder de la fase regular, certifica su clasificación a la fase final del torneo, que este año se celebrará en Abu Dabi. Para los de Chus Mateo, la eliminación supone un duro golpe que abre inevitablemente el debate sobre su continuidad al frente del banquillo madridista.

Durante el análisis en El Partidazo de COPE, el periodista Siro López fue tajante al señalar los motivos que, a su juicio, explican la eliminación del club blanco en Europa: "Yo creo que no es responsabilizar solo a Chus de lo que ha pasado este año. Lo que sea, no se acertaron los fichajes, se han ido hombres importantísimos y no han tenido recambio con los hombres que han venido".

EFE El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo (d), reacciona durante el partido de Euroliga de baloncesto entre el Olympiacos Piraeus y el Real Madrid Baloncesto, en el Estadio de la Paz y la Amistad, en Neo Faliro.

Con estas palabras, López deja claro que la responsabilidad de este fracaso deportivo no recae únicamente en el entrenador. La reconstrucción del equipo tras salidas clave no ha sido efectiva. Ni los refuerzos estivales ni los llegados a mitad de temporada, como Bruno Fernando, han estado a la altura de lo que exige una plantilla con aspiraciones a todo: "Incluso los refuerzos de la mitad de temporada... Bruno Fernando más o menos ha aportado o ha sumado algo, pero bueno", apuntó el periodista.

El futuro de Chus Mateo

La derrota frente a Olympiacos, un conjunto sólido y profundo dirigido por Georgios Bartzokas, deja al Real Madrid sin opciones de revalidar el título logrado la pasada temporada. El cuadro heleno, liderado por un estelar Evan Fournier (23 puntos y 18 de valoración), supo gestionar con inteligencia su ventaja en los compases decisivos del encuentro, resistiendo los intentos de remontada del equipo blanco.

La voz de la periodista Pilar Casado también fue prudente, aunque dejó entrever la excepcional exigencia de la temporada: "Ha sido un ejercicio de supervivencia constante. [...] En condiciones normales, con Olympiacos —que es un equipazo— hubieras perdido igual. Es decir, es el gran favorito para ganar la Euroliga, no nos vamos a engañar".

EFE El alero del Real Madrid, Sergio Llull, durante el cuarto encuentro de los play off de la Euroliga que disputan hoy jueves Olympiacos y Real Madrid en el Movistar Arena, en Madrid

No obstante, la acumulación de reveses —eliminación en Copa del Rey, fuera de la Final Four y con una Liga aún en disputa— coloca a Chus Mateo en una situación muy delicada. “Si se pierde la Liga, seguro que no continúa. Si se gana, también tengo mis dudas”, concluyó Siro López, planteando un escenario en el que ni siquiera ganar la Liga Endesa garantizaría la continuidad del técnico.

Lo cierto es que el equipo ha ofrecido una imagen irregular durante toda la temporada europea, viéndose obligado a remontar en el tramo final de la fase regular, clasificándose en séptima posición y jugando rondas previas agónicas ante el París Basketball y el Bayern de Múnich. El cansancio acumulado y la falta de automatismos parecen haber sido determinantes ante un rival tan estructurado como el Olympiacos.