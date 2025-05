La polémica actuación del árbitro del Athletic-United y el tweet viral de la Real Sociedad tras el 'atraco': "Se cómo te sientes..."

Publicado el 02 may 2025, 12:39

Un cuarto de hora terrible, el último de la primera parte, dejó esta noche en San Mamés al Athletic casi imposible estar en su final, la que el 21 de mayo acogerá ese mismo escenario parece que seguro con el Manchester United en ella, ya que el conjunto inglés se impuso por 0-3 en 'La Catedral' en la ida de semifinales.

Fueron quizás los peores 15 minutos de la historia del Athletic, que vio como se le esfumaba su sueño con un tanto de Casemiro y dos de Bruno Fernandes; el primero del fino centrocampista portugués, de penalti. Fernandes transformó desde los once metros un penalti, a instancias del VAR, de Dani Vivián, que fue expulsado, a Rasmus Hojlund. La jugada había nacido también en un control con la mano, aunque en el suelo, de Alejandro Garnacho.

Captura El árbitro chequea en el VAR el agarrón de Vivian a Hojlund que supuso penalti y expulsión.

Al Athletic no le ayudó la labor arbitral, ya que el noruego Espen Eskas dejó en nada una jugada que también le pidió revisar como posible expulsión a Mcguire en el minuto 57 por derribo a Maroan Sannadi siendo el último defensor. Y eso que el VAR les libró en el minuto 5 de encajar el 0-1 en un fuera de juego de Garnacho.

El enfado de la afición rojiblanca y el apoyo txuri-urdin

Tanto los futbolistas como el público acabaron muy enfadados con la labor arbitral. "Manos arriba, esto es un atraco", cantó toda la grada de San Mamés, mientras muchos se acordaban de los vecinos de la Real Sociedad que también sufrieron un arbitraje dudoso en su contra. Y es que la labor del francés Benoit Bastien en Old Trafford en los cuartos fue esperpéntica. Dos penaltis en contra y otro que no se pitó porque un futbolista del United le tuvo que decir que no había sido. Muchos en Bilbao sintieron lo mismo.

“Hay jugadas que generan dudas. Hay una mano de Garnacho antes de la jugada del penalti y es gracioso que después de pitar ese penalti en el segundo tiempo no hayan pitado una clara falta por lo mismo a Maroan, aunque haya sido fuera del área”, criticó Iñaki Williams. De Marcos apuntó que “Vivian se ha ido muy dolido y todos creíamos que el árbitro iba a revisar la mano anterior“.

La cuenta oficial de la Real Sociedad en inglés quiso mostrar su solidaridad con el rival tras lo ocurrido y publicó en Twitter un mensaje con el texto "I know that feel bro", un se cómo te sientes con dos personajes de ambos equipos abrazados. Una imagen que reflejaba el sentir de la afición del Athletic que no entendía las decisiones del noruego Espen Eskas en San Mamés.