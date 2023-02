La dieta con la que una oyente de Carlos Herrera perdió 38 kilos: Eliminando solo un alimento

Han pasado ya dos meses desde Navidad y para muchos, este periodo entre que acaban las fiestas y vamos dando los primeros pasos a la primavera, es el momento de ponerse a plan y preparar la famosa "operación bikini". Para ello, seguro que lo has visto mucho, muchas de estas personas van al gimnasio, intentan ponerse a plan y eliminan algunos de esos alimentos que no les convienen tanto.

Por eso mismo, en Herrera en COPE hemos preguntado a los oyentes qué cambios introdujeron en sus vidas para cambiar su aspecto físico (siempre controlados por profesionales, nada arbitrario) y cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Historias ha habido de todo tipo, incluso también por parte de nuestros comunicadores, que confesaban aquellas dietas que alguna vez habían realizado para moldear su físico.

Sea como sea, ha habido una oyente de Carlos Herrera que ha dejado a todo el equipo patidifuso, porque ha contado que eliminando solamente un alimento, consiguió perder 38 kilos que le sobraban. Ella se llama María Dolores y, para ser francos, fue a su doctor para ayudarle a perder peso, porque tenía una dolencia en las rodillas que no le dejaba tener vida normal.

Por eso mismo, él le planeó una dieta en la que, eliminando solo un alimento, pudo eliminar esos kilos que agravavan su dolor de rodillas. "El traumatólogo me dijo que era joven todavía, y que debía perder peso. Me vio el médico y me puso el plan de comidas" empezó contándole a Alberto Herrera.

"Lo único que me quitó fue el aceite de por la mañana en el pan. Me dijo que le pusiera tomate y pechuga de pavo. Todos los meses iba a pesarme y fui perdiendo y perdiendo, y en total 38 kilos" contaba. Y es que solo eliminando eso, consiguió bajar de peso. Eso sí, con mucho sentido del humor ha contado tiene una "virtud": la de pasar por las pastelerías y no querer probar ni un dulce.

La dieta de otro oyente: De 100 a 64 kilos

Carlos es otro oyente de Carlos Herrera que ha querido contarnos su experiencia con otra dieta para poder quitarse de encima esos kilos que le sobraban. Él nos contaba que “hace años llegué a pesar 100 kilos midiendo 1,60 metros”. Una situación angustiosa para este oyente de Herrera en COPE, porque le "costaba agacharme para abrocharme los zapatos”, llegaba a confesar.

Así que sí, se puso manos a la obra y decidió ir al endocrino consiguiendo un resultado espectacular: adelgazar 20 kilos. Aunque, eso sí, al cabo del tiempo lo dejó, lo que provocó un efecto rebote y volvió a engordar.

Hasta que “ya con mi actual pareja hicimos algo de dieta: lo básico” asegura, sin comer “nada de fritos, todo a la plancha: carne y pescado y nada de dulces”. Y así, poco a poco y con mucho esfuerzo, Carlos consiguió estar en los 64 kilos.

Asegura este fósforo que en estos momentos “mantengo” este peso “ni bajo ni subo demasiado” con ejercicio y “comiendo saludable”.