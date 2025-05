Esther Samper, doctora: "Los fármacos contra los mocos no han demostrado realmente eficacia para resfriados"

En muchas ocasiones, los ciudadanos acuden a la farmacia convencidos de que lo que van a comprar aliviará sus dolencias. Sin embargo, no todo lo que se vende en el mostrador cuenta con el respaldo de la evidencia científica. Así lo explica la doctora y divulgadora Esther Samper en su libro El lado oculto de la farmacia, donde pone el foco sobre aquellos productos que, pese a estar disponibles en estos establecimientos sanitarios, no han demostrado eficacia clínica.

El lado oculto de la farmacia

"En las farmacias encontramos productos que, en realidad, no tienen eficacia demostrada", afirmaba Samper durante una conversación en el programa Poniendo las Calles, de COPE. "Desde medicamentos homeopáticos que no sirven para nada más allá del efecto placebo, hasta otros que se venden para usos para los que no hay ninguna base científica". Pese a que muchos de estos productos son legales, la doctora es clara: "Desde un punto de vista sanitario, no tiene sentido que estén en las farmacias".

La homeopatía, de hecho, ha sido uno de los campos más señalados por la comunidad médica en los últimos años. Según Samper, "no hay ningún medicamento homeopático en el mercado en España que esté aprobado como tal y con registro sanitario". Esta afirmación se puede contrastar con fuentes como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que establece criterios estrictos para la aprobación de medicamentos, entre los que se encuentra la necesidad de demostrar su eficacia.

Antigripales y mucolíticos

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la referencia a los fármacos contra la tos y la mucosidad. Según la médica, "los medicamentos que hay en el mercado contra los mocos no han demostrado realmente eficacia para gripes y resfriados". Y añade: "Lo más aconsejable es hidratarse con frecuencia". En la misma línea, critica el uso de productos antitusivos durante enfermedades respiratorias víricas: "La tos es un mecanismo de defensa. Si inhibimos este reflejo, podemos estar retrasando la recuperación".

Alamy Stock Photo Una niña se suena la nariz con un pañuelo blanco.

Estas declaraciones van en la línea de lo que han indicado organismos internacionales como el NHS británico, que desaconsejan ciertos productos para el resfriado en adultos y niños por su limitada eficacia.

Samper también alerta sobre otros productos ampliamente consumidos como la valeriana o el aloé vera. En el primer caso, indica que "los estudios científicos ofrecen resultados contradictorios" y que la Academia Americana de Medicina del Sueño no la recomienda para tratar el insomnio crónico. Respecto al segundo, recuerda que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria advirtió en 2018 que su ingesta podría ser potencialmente cancerígena.

En cuanto a los complementos dietéticos, como las vitaminas o los refuerzos para el sistema inmune, la doctora es clara: "Se venden para multitud de indicaciones que no han demostrado su utilidad", especialmente tras el auge de su consumo durante la pandemia. "En algunos casos se llegó incluso a afirmar que podían curar la COVID-19", afirma, lo cual obligó a las autoridades a intervenir.

En el caso de los antidepresivos, su crítica no va contra su uso en depresiones graves —"pueden salvar vidas"—, sino contra el abuso que se ha hecho de ellos en casos leves o moderados, en los que "la probabilidad de que sean efectivos es pequeña y el riesgo de efectos adversos, alto". Esta situación, denuncia Samper, se ve agravada por la falta de profesionales de la psicología en la sanidad pública, lo que lleva a un "uso excesivo y poco justificado del tratamiento farmacológico".

Alamy Stock Photo Joven enfermo en la cama limpiándose la nariz mocosa

Frente a esta realidad, la autora insiste en la importancia de acudir a profesionales que trabajen desde la medicina basada en la evidencia. "La mayoría de farmacéuticos y médicos son rigurosos. Pero si uno de ellos recomienda productos sin respaldo científico, conviene cuestionar su criterio", concluye.

El libro de Esther Samper, El lado oculto de la farmacia, puede servir como una guía crítica para el consumidor que busca distinguir entre lo que funciona y lo que no. Porque, como recuerda la autora, no se trata de alarmar, sino de informar con rigor y proteger la salud de los ciudadanos ante los intereses comerciales.