Va a una exposición de arte en Sevilla y no da crédito a lo que hace el guía en pleno recorrido: Sin palabras

Este miércoles, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre cuál es su experiencia en los museos de arte contemporáneos. Antonio, al comienzo de su intervención en 'Herrera en COPE', ha explicado que no es aficionado, aunque en el instituto estudió historia del arte. Más allá de eso, le ha contado a Alberto Herrera que "en el año 2013, en Sevilla, un amigo mío me dijo de ir al convento que hay en la Cartuja. Había una exposición de arte contemporáneo". ¿Quieres saber la surrealista situación que vivió? Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio

Carlos Herrera habla claro del cabo del Ejército que se define como mujer tras su charla con Ónega El comunicador se ha pronunciado en 'Herrera en COPE' sobre la intervención de Roberto Perdigones en televisión. Sus palabras han causado un gran revuelo en redes sociales Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPEMadrid 06 mar 2024 - 08:49





En concreto, el 'fósforo' cuenta que había de todo y que, en un momento dado, el guía que les acompañaba hizo algo que no daban crédito. "Empezó a quitarse la ropa. Un hombre de unos 50-55 años. Se chocaba contra las paredes y el mármol frío. No nos lo esperábamos ninguno. Nos quedamos sin palabras". Después, dice que cogió su ropa y siguió su explicación "tan tranquilo".

Gema, otra de nuestras 'fósforas', indica que siempre ha intentado entender el arte contemporáneo. Hasta que un día vio un documental que hablaba sobre una artista con Down y sordera profunda. "Empezó a despuntar en Nueva York y entonces me llegó al alma. Empecé a ver que había personas con problemas mentales y psicológicos". Añade que hacía esculturas con lana y explica que ha llegado a llorar viendo sus obras.





"De pequeña recuerdo que me llevaban mis padres a exposiciones de arte moderno y me daban asco. No me gustaba", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Por otra parte, Tino ha asegurado que, en su momento, hacía traslados de obras de arte o "como le quieras llamar. Uno de ellos fue en Barcelona. Había que recoger unas piezas. Una de ellas era una jaula con latas de refresco dentro y las latas estaban como abiertas por arriba". Lo que no esperaba era lo que ahí se encontraba y que puedes descubrir en el audio adjunto a esta noticia.

"He visto cosas surrealistas"

Más oyentes. Descubrimos el testimonio de Eduardo que es fotógrafo de prensa y, durante muchos años, ha trabajado en ARCO. "He visto cosas surrealistas y que me han dejado 'planchado'. Una vez fui con un redactor. Había un stand perfectamente acabado aunque se veía un hueco. Parecía que había que rematarlo. El redactor me dijo que había que entrevistar al artista. Vino un señor de mediana edad", explica.

Jaime, además, nos ha contado que se ha dado cuenta de que es artista de arte contemporáneo. Y por este motivo. "No sé si habéis visto una obra en el Guggenheim que es una habitación acristalada. Ropa tirada por el suelo, una mesilla sucia, y en ese momento dije que era artista. Todos los días antiguamente dejaba mi habitación igual. Es una faceta que la tengo por explotar", ironiza. No te pierdas la sección completa, con todas las historias disparatadas de nuestros 'fósforos' en el siguiente audio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





¿Por qué nos cuesta entender el arte contemporáneo?

Hace escasos tres años, ARCO (una de las ferias contemporáneas más importantes del mundo) cumplía 40 años. Por ello, en COPE aprovechábamos la ocasión para reflexionar sobre por qué nos cuesta tanto entender este arte.

Contaba Sefi García que un plátano, la nada, una botella medio llena, medio vacía…, en muchas ocasiones se nos escapa y nos parecen una tomadura de pelo y, en muchas ocasiones, lo son. Que un autor esté representado en uno de los grandes museos de arte contemporáneo del mundo suele ser garantía de calidad. Que un galerista te invite a apreciarla, también. Decía Soledad Lorenzo, una de las grandes coleccionistas de arte contemporáneo español que hay que educar la mirada inteligente. No es fácil.





Además, también le preguntábamos a Guillermo de Osma por qué nos cuesta tanto entenderlo. Estaba en ARCO, montado su stand al que ha llevado a un buen número de autores, casi todos del siglo XX. “Lo primero es que se ha abierto mucho el espectro del arte -reflexionaba el galerista- piensa que en el siglo pasado había un cierto orden en los movimientos que se iban sucediendo, cada uno cambiaba o tenía otra forma de ver sobre lo que se hacía antes".