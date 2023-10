El detalle en el que debes fijarte al comprar un electrodoméstico para no cambiarlo en los próximos años

Marta San Román, directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, pasa este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la prohibición, a medio y largo plazo, de la UE de los gases de las neveras y aires acondicionados.

Los negociadores del Consejo y del Parlamento alcanzaban este acuerdo para eliminar por completo los gases fluorados del mercado de la UE en 2050, con una trayectoria de reducción del consumo entre 2024 y 2049, y para deshacerse progresivamente de otras sustancias que agotan la capa de ozono y causan el calentamiento global. Escucha aquí la entrevista completa a la experta.

Audio





San Román ha explicado que "ya existe algún aire acondicionado que no utilizan gases fluorados, pero no están implementados en el mercado de forma masiva. Hay muchísimas unidades diseminadas por toda España y, en principio, no es posible sustituir dentro de un equipo un refrigerante por otro".





Ha querido aclarar que el potencial de calentamiento atmosférico que tienen estos gases es solamente si se produce una fuga. Además, argumenta que "se está trabajando en la industria para la creación de alternativas que no tienen ese efecto en el cambio climático".

"Vamos bastante por delante de otras regiones"

Lo que sí dicen desde Bruselas es que, a partir de ciertas fechas, "está prohibido poner en el mercado nuevos gases. Si no existe alternativa en el mercado para instalarlo, puede ocurrir que te quedes sin aire acondicionado".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La mayoría de aparatos que estamos describiendo, ¿tienen el mismo riesgo de tener fugas de ese gas? "No todos son igual. Depende del sistema. Los supermercados, por ejemplo, los lineales que vemos de congelados, van conectados a una sala técnica donde están todos los equipos y el gas refrigerante va por tuberías. Si una de esas tuberías se rompe, pueden salir muchísimos kilos de refrigerante", aclara en 'Herrera en COPE'.

El despliegue que se espera y se necesita es para sustituir son "los sistemas de calor basados en combustibles fósiles. Eso no está tan extendido porque hay barreras en el mercado porque los costes de instalación son más altos y la mano de obra especializada, pues no es la misma. Es decir, se necesita tecnología madura y existente".

Por último, la directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización argumenta que "vamos bastante por delante de otras regiones, incluido Estados Unidos. Somos pioneros, estamos por delante y vamos dando ejemplo".

¿Qué son los gases fluorados?

Un gas fluorado es un gas artificial creado para aplicaciones industriales y que produce efecto invernadero, por lo que es perjudicial para la capa de ozono.

Tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico y se usan para la refrigeración y climatización, extinción de incendios, aerosoles o espumas de aislamiento térmico y eléctrico.

Otra fuente de emisión de gases fluorados se encuentra en la misma fabricación de estos, ya que se producen emisiones de HFCs en su mismo proceso de fabricación. Tienes más información en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

¿Consume más energía la nevera si pones imanes en su puerta?

El frigorífico es uno de los electrodomésticos que más energía consume en el hogar, alrededor del 30%. Es, en la mayoría de las casas, el único electrodoméstico que no se apaga ni cuando nos vamos de vacaciones. Es, por lo tanto, el aparato que más caro nos sale y más en este momento con el precio de la energía eléctrica por las nubes.

Esto ha hecho que se hable de una teoría sobre la relación que hay entre los imanes que todos, o casi todos, tenemos en la nevera y su consumo.

Teoría que sostiene que cuantos más imanes colocas en la puerta de la nevera, más energía consume. Se trata de una mentira, pues estos adornos magnéticos no obligan a la nevera a consumir más electricidad.