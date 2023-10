Un vendedor ambulante de La Coruña pierde un dedo y la reacción de un bar del barrio llega hasta Senegal

La reacción de Pedro, el dueño de un bar del barrio coruñés del Orzán, a lo que le ha pasado a un vendedor ambulante ha supuesto toda una revolución en la zona. Y es que Omar, al que se le conoce en el barrio como 'Chachipiruli', perdió un dedo del pie. La respuesta de todos sus vecinos ha llegado hasta, nada más y nada menos, que Senegal.

Cada día, y desde hace 15 años, este vendedor ambulante entra en el bar de Pedro y se repite siempre la misma escena: Pedro le saluda y le pregunta cómo está. Su respuesta siempre es la misma: ”Chachi-piruli”, y se ha convertido en todo un clásico y de hecho, así le llaman en la zona: “Como antes decía 'bien, bien', un día un hombre me dijo 'chachipiruli', y ya me quedé con eso, y la mayoría siempre me dice '¡Chachipiruli!'”, contaba el propio vendedor en los micrófonos de Mediodía COPE y recogido por el equipo de La Linterna.









Un vendedor ambulante pierde un dedo



Este verano, Omar pretendía viajar a Senegal para ver a su familia pero no pudo coger el avión porque acaba de pasar por quirófano. El motivo, la diabetes le dejó sin un dedo del pie. Por eso, en cuanto su amigo del bar, Pedro Otero, se enteró de su situación decidió que tenía que hacer algo para ayudarle.

“Nos enteramos, nos pusimos a hablar entre nosotros para ver qué podíamos hacer, porque le tenemos mucho respeto y cariño. Empezamos a hacer unas huchas solidarias hasta que decidimos hacer un concierto solidario, y se nos fue de las manos”, recogía Expósito del testimonio de Pedro este viernes en COPE.

Así, el dueño del local se apoyó en otros amigos del bar y empezó a preparar un festival para recaudar fondos. Lo hicieron sin que Omar lo supiera y ni si quiera Pedro se imaginaba que fuese a tener la acogida y la repercusión que ha tenido: “Quisimos dar un salto de calidad y decidimos hacer un concierto. ¿Con quién contamos? Y fue poner el anuncio y se juntaron un montón de bandas a tocar. A lo mejor se nos va de madre y viene la Policía Local”.









La reacción de Pedro llega hasta Senegal



Mientras, Omar ha seguido yendo al médico a hacerse chequeos (porque tiene que acudir cada tres días) y camina con un bastón. Omar ha contado en Mediodía COPE que, cuando Pedro le contó lo que estaba organizando, no se lo podría creer: “Me emocioné mucho, muy contento. Prepararon todo entre ellos, hablaron todo entre ellos. Y es como si tuviera una familia más”.

Lo primero que hizo Omar al enterarse fue llamar a su familia de Senegal. Son 30 personas que dependen directamente de los 250 euros que les manda cada mes. Y cuando la familia se enteró se emocionaron al escuchar cómo sus vecinos estaban cuidando de él: “Lloraron de emoción al oír lo que habían hecho por mí, contentos, lo agradecieron mucho, no se me olvidará en toda mi vida”, cuenta el propio vendedor ambulante.









Además del concierto se celebró el domingo en el bar de Pedro, otros 17 establecimientos de este barrio pusieron huchas en sus locales con el objetivo de conseguir dinero para Omar. Él ha contado que no era consciente del cariño que le tenían y que nunca nadie se había portado así. Dice que se han convertido, sin duda, en su segunda familia:

“No me veo solo, me veo acompañado por todo el mundo. Todos me quieren como un hermano, como un tío. Y yo le digo a mi familia que aquí tengo hermanos, tíos, padres, madres, de todo”. Así, Omar sigue recuperándose mientras espera volver algún día a Senegal.