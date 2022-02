La frase de Antonio Banderas que ha hecho llorar a María Casado en TVE: “Ya lo sabes”

El reconocido actor malagueño, Antonio Banderas, arrancaba esta semana las lágrimas de la periodista María Casado en su estreno como presentadora del nuevo programa de TVE 'Las tres puertas'. Un emotivo estreno que ha recibido al igual que el aplauso de los especialistas y los críticos, a nivel de audiencia el nuevo formato no ha captado toda la atención que el dúo esperaba.

En su primera entrega el nuevo programa, desarrollado por la nueva productora de televisión que ha puesto en marcha el propio actor, contaba además de con Banderas con la escritora Carmen Posadas, el doctor Mario Alonso Puig, la poeta Sara Búho y la cantante Nathy Peluso. Nombres destacados que, desgraciadamente, no han conseguido atraer la atención del público.

La audiencia de 'Las tres puertas' no fue la esperada en su estreno, con un 6,4% de share y un total de 798.000 espectadores. Eso sí, no han sido pocos los que en redes sociales han reivindicado el formato de entrevistas por el que apuesta Televisión Española. “Menuda obra de arte de programa. Esa conversación entre María Casado y Antonio Banderas al son de las teclas del piano sonar en directo. Uff, pelos de punta durante toda la conversación”, escribía un usuario de Twitter, cuyas respuestas se mostraban más que de acuerdo, incluso uno de ellos apuntaba a que debían mover el programa La2.

No puedo definir #LasTresPuertas1 con otro adjetivo que no sea EXTRAORDINARIO.



Menuda obra de arte de programa. Esa conversación entre María Casado y Antonio Banderas al son de las teclas del piano sonar en directo. Uff, pelos de punta durante toda la conversación. pic.twitter.com/BPVtwUit0j — M ? (@casasola_89) February 2, 2022













Las palabras de Antonio Banderas que hacen llorar a Casado

Y es que la relación profesional entre la periodista María Casado y Antonio Banderas se remonta a hace más de un año, cuando el actor eligió a la ex presentadora de 'Las Mañanas de TVE' para encargarse de la comunicación del nuevo Teatro Soho Málaga. Un proyecto en el que el actor ha sacado adelante obras de éxito como 'A Chorus Line' y que le ha servido a ambos para presentar el pasado año la gala de los Goya.









Es por eso que, a la hora de desarrollar un programa para Televisión Española, la persona encargada de presentar no podía ser otra que Casado. Por tanto, en el estreno del formato, Casado y Banderas han vivido un momento de lo más emotivos al finalizar la entrevista: “Gracias por ayudarme porque te quiero mucho”, le confesaba Casado.

Más profundo todavía se mostraba el intérprete: “Pues anda que yo a ti. Me encanta tener esta llave que va a abrir muchas puertas. Desde luego las que están entre tú y yo llevan abiertas mucho tiempo. Te quiero mucho, ya lo sabes. Te quiero mucho pero sobre todo, me importas. Me importas”, unas palabras que arrancaban las lágrimas de la presentadora, que se emocionaba visiblemente por la complicidad que comparte con el exitoso actor.

Ayer estuvimos a esto ?? de encontrar la fórmula de la felicidad. ¡Pero felices fuimos un buen rato!

Con @MariaCasado_TV ayer en el plató de #LasTresPuertas

??????

PLAY >>>>https://t.co/NOyrfttP76



Fotos de Pedro S.Nieta@teatrosohotv#TST#La1@rtvepic.twitter.com/NFJ4CzWTF0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 3, 2022









El despido de Casado de TVE en 2020

Y es que en mayo del pasado 2020 la carrera de Casado daba un giro inesperado tras consolidarse como presentadora en las mañanas de TVE. La corporación pública decidía apartar para la temporada siguiente a Casado como presentadora de "La mañana de TVE" y Mónica López sería su sustituta. Casado se despedía así del programa tras cuatro temporadas al frente del matinal, en los que no consiguió acercarse a los niveles de audiencia de sus máximas competidoras: Susanna Griso en Antena 3 y Ana Rosa Quintana, en Telecinco. La periodista había asumido la presentación del matinal en 2016, en sustitución de Ana Pastor. Según TVE, María Casado "se dedicará a otros cometidos profesionales".