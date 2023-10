Una camarera la lía al contar lo que le dice a sus clientes y grabarse en vídeo: "Voy a seguir cobrando"

María José Navarro, en su sección 'Fruta Pelada' de 'Herrera en COPE' ha recuperado el corte de un vídeo de Tik Tok que lleva cientos de miles de visualizaciones.

En él, descubrimos la historia de una camarera que trabaja en una cafetería. Aseguró que le daba igual lo que la gente pida. "Me viene un cliente y me dice, mira que me has cobrado de menos o el tamaño del café es grande y te he pagado uno pequeño", cuenta. Descubre aquí el relato al completo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Prosigue explicando que si fuese por ella "cogería toda la vitrina de los dulces y te la daba. O cuando a alguien se le cae el café. Me da igual, yo voy a seguir cobrando cinco euros la hora".

La camarera, que trabaja en una cafetería, también hizo hincapié en la precariedad que sufre su sector. "Los autónomos estáis fatal. Que sí, que para abrir una empresa hace falta mucho dinero. ¡Pues no la tengas! Yo no la tengo porque no puedo. Mucha gente dice que está manteniendo a muchas familias. El que te estás manteniendo, eres tú, porque me dirás que hago yo con 700 euros al mes".

Navarro explica que, en este caso, no todo han sido 'likes' y comentarios positivos, sino que "ha tenido que dar muchas explicaciones porque autónomos y empresarios le han dado 'palitos' por cuidar tan poco el negocio".

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Bien es cierto que, en muchas ocasiones, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

La cuenta de Twitter @SoyCamarero solía compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra. Esta vez, esta camarera compartía su situación directamente con el usuario de la red social.





Esta vez se trata de una conversación de WhatsApp entre un empleador y una camarera con experiencia. No obstante, ha sido la oferta de trabajo lo que ha indignado al resto de usuarios de 'X', anteriormente Twitter.

"Hola. Necesito camarera", comenzaba la conversación. "Hola buenas. Llevo seis años de experiencia siendo camarera", responde ella, visiblemente interesada en una posible oferta de trabajo. "¿Me puedes explicar un poco mejor el horario, lo que se cobra y demás? Por favor. Muchas gracias", pedía.





"Necesito una camarera para trabajar todas las tardes, de 18:00 horas hasta el cierre. No hay días libres. Salario, 1.000 euros al mes", le dice el empresario sobre las condiciones del contrato. "¿Y el contrato de cuánto es?", preguntó la camarera. "Contrato de cuatro horas", respondía él, dejando claro que las horas que constan en el contrato son menos de las que realmente va a trabajar.

