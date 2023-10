Carlos Herrera enmudece al ver el desayuno servido a un vecino de Getafe en la terraza de un bar: "Qué coj..."

Un desayuno en Getafe, el escenario. Un vecino de la localidad y su perro, de protagonistas. Las redes sociales, el campo de juego donde toda España (y algún lugar más), ha podido ver una imagen insólita. Carlos Herrera, al ser testigo de lo ocurrido gracias a la narración de María José Navarro, no ha podido contenerse en su reacción por lo ocurrido. Y es que la historia lo tiene todo para ser insólita como poco. ¿Quieren conocerla? Escuchen aquí cómo el plástico invadió un desayuno típico getafense y la reacción de Carlos Herrera:

¿Y con la tostada? Aceite, tomate y un poquito de plástico en lonchas

Usted lo sabe. Cualquier persona que compre un poquito de jamón en un supermercado o gran superficie conoce cómo viene distribuido el jamón. Se sabe que entre loncha y loncha, habitualmente y con el motivo de facilitar su consumo, suele haber unas finas láminas de plástico que le ayudarán a seleccionar la cantidad de jamón que desee consumir.

Esta práctica es habitual en muchos otros alimentos y en distintos formatos. El que coma queso y busque separar lonchas entre sí, sabe que debe tener cuidado con los papelitos que separan las mismas. Con las hamburguesas y demás carnes que se distribuyen una sobre otra, más de lo mismo. Pues parece que en un bar de Getafe han ido con todo. Una expresión que en este caso, y como se puede escuchar en el audio anterior, es literal. Como muestra, las imágenes del incidente:





"No puede ser verdad", es lo único que alcanza a exclamar el usuario de X (la red anteriormente conocida como Twitter), tras ver cómo le vienen servidas sus tostadas con aceite, tomate, jamón y, cómo no, las finas separaciones de plástico del embutido. Unas imágenes que han provocado la carcajada de Carlos Herrera.

Carlos Herrera no se puede contener al escuchar el testimonio del jamón plastificado

Es lo que ha ocurrido. Herrera, al conocer la noticia, no ha podido dejar de reír. Y es que no es para menos. Carlos, gran amante de la gastronomía de nuestro país y buen conocedor de algunas de las intrigas que se cuecen en muchos de los locales de restauración, ha expresado su propia opinión sobre lo ocurrido.

"Se contrata lo que se puede, a veces, para la hostelería", ha opinado Herrera, quien sabe como pocos cómo se encuentra un sector que cada vez pasa por más dificultades en materia de contratación. El caso es que las imágenes ya han dado la vuelta al mundo (si es que podemos aceptar la exageración), y no ha faltado quien ha comentado un insólito desayuno en Getafe.

Herrera señala cuál es el único producto que nunca compra en el supermercado

'El Pulpo' conoce a Carlos Herrera desde hace años. Es por ello por lo que no ha dejado pasar la oportunidad este martes de recordarle una anécdota que vivieron juntos: "Un día hay que contar, me tienes que dar el permiso porque si no, yo no lo cuento, tu reacción cuando viste que en el carrito en el supermercado te metimos una pastilla de mantequilla", ha relatado, haciendo alusión a un momento en el que expusieron a Herrera a un producto alimenticio sobre el que ya ha expresado su animadversión en repetidas ocasiones: "Cómo cogiste esa mantequilla, que no la querías ni tocar", le ha recordado Carlos Moreno.

"Ni tocar", ha confirmado un Carlos Herrera que se ha mostrado asqueado tan solo por escuchar la resonancia de la palabra mantequilla: "Detritus... yo no compro detritus y en mi carro no va el detritus. Si lo quiere comprar otro, allá cada uno con lo que haga. En mi cocina no, desde luego", ha explicado, dejando claro que la mantequilla no es algo que podamos encontrar en la cocina de Carlos Herrera.

'El Pulpo', en vistas de que el tema se animaba, le ha querido insistir: "Es odio absoluto hacia la mantequilla, no la puedes ni ver", una afirmación a la que Carlos Herrera ha respondido de forma categórica: "Es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano", dándole un portazo a su uso prácticamente definitivo.

¿Cómo hacen los huevos fritos los americanos?

En otro momento de este puente entre programas que vivimos cada mañana en COPE, 'El Pulpo' ha querido recordar una brevísima anécdota a raíz de la canción que estaba sonando en ese momento: "La primera vez que te puse esta canción, Herrera, me dijiste, esta es la manera que en América se hace un huevo frito. El 'upside down', es darle una vuelta y luego otra", una técnica que, casi como la mantequilla, le parece un tanto absurda al director de 'Herrera en COPE'.

"Sí, exactamente, el 'upside down' que es una forma tremenda de joder un huevo frito", ha explicado de forma clara. "Lo hacen con muy poca grasa, aceite o mantequilla y luego le dan la vuelta. Eso es el 'upside down' y te queda un huevo frito de mierda", un huevo frito que esperamos no tengan el disgusto de probar.