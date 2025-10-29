Mercedes: "Vi a Julio Iglesias en Puerto Banús, yo tenía un billete de 500 pesetas y le pedí que me lo firmase y me puse tan nerviosa que casi le tiro un zumo encima"

El programa 'Herrera en COPE' ha vuelto a dejar una anécdota para el recuerdo en su sección 'la hora de los Fósforos'. En esta ocasión, la protagonista ha sido Mercedes, una oyente que ha compartido con Alberto Herrera el surrealista encuentro que vivió con Julio Iglesias en los años 80. Ocurrió en Puerto Banús, y ante la falta de un papel, no dudó en pedirle al artista que le firmara un billete de 500 pesetas.

Alamy Stock Photo Julio Iglesias, en un concierto en Texas

La oyente ha relatado que se puso "muy nerviosa" en el momento de acercarse al cantante. "Casi le tiro un zumo de melocotón que se estaba tomando", ha confesado. Tras la petición, le dijo: "si me firma este billete, será lo único que ahorre yo este verano". La respuesta del artista no se hizo esperar: "Ah, sí, sí, pues, encantada, voy a contribuir a su ahorro". Mercedes ha confirmado que todavía conserva el billete firmado por Julio Iglesias como un auténtico tesoro.

Sucesos inexplicables y encuentros con famosos

El testimonio de Mercedes ha dado pie a que otros oyentes compartan sus propias vivencias surrealistas. Manuel, desde Sanlúcar, ha contado cómo perdió una importante suma de dinero en Teruel durante un viaje de trabajo y, tres cuartos de hora después, lo encontró en una avenida diferente. "No me explico cómo", ha afirmado, "si yo estaba en el autobús, y el dinero lo pierdo cuando me bajo".

Los encuentros fortuitos con celebridades también han tenido su espacio. María ha narrado su experiencia en Dublín, donde, buscando unos acantilados, pidió ayuda a un hombre que paseaba a su perro. "Mi marido es superfan de U2", ha explicado, y fue él quien se dio cuenta de que aquel amable desconocido era Larry Mullen, el batería de U2. "Estuvimos hablando con él 10 minutos", ha recordado, destacando la amabilidad y normalidad del músico.

Anécdotas de estafas y situaciones insólitas

El programa también ha recogido historias más insólitas, como la de un comercial que tuvo que realizar su trabajo en una casa mientras los dueños, una pareja nudista, le atendían completamente desnudos. O la de José, un conductor de autobús que presenció en Gibraltar cómo un falso vendedor estafaba a un comprador al venderle un autobús que no era suyo y que, además, pertenecía a una empresa a la que el estafador debía dinero.

Ayuntamiento de Cartagena Dos personas consultan la información de las líneas de autobús

El propio Carlos Herrera ha rememorado cuando, tras una espera de cinco horas para recibir un premio en la feria de Morón, el presidente de la caseta subió al escenario y, en lugar de un discurso, dijo por el micrófono: "Había una vez un circo y se fue". Finalmente, se ha recordado la increíble historia de un transportista que, tras quedarse tirado en Inglaterra, fue acogido por The Beatles durante dos días mientras le arreglaban el camión.