"Tengo un amigo que moja las croquetas de puchero en el café ardiendo y va y se las come"

Las combinaciones de comida extrañas han vuelto a ser protagonistas en el programa 'Herrera en COPE', donde Alberto Herrera ha escuchado, muy sorprendido, las audaces mezclas que realizan los oyentes en su sección 'La Hora de los Fósforos'. Más allá de la piña en la pizza, las confesiones han revelado un universo culinario insospechado, con una que ha destacado sobre las demás: la de mojar croquetas de puchero en el café.

La revelación la ha traído Gonzalo, un oyente que ha descrito a su amigo como la "mejor pareja para llevarle a comer a cualquier lado" porque "no sobra nada, se come todo". Según ha contado Gonzalo, este amigo tiene una costumbre que practica desde pequeño y que ha dejado perplejo al estudio: "lo que hace es mojar las croquetas de puchero en el café ardiendo, y se las come".

Un desfile de audacia culinaria

La de Gonzalo ha sido solo una de las muchas historias sorprendentes. Antes, Marisa había confesado que echa churros troceados en la sopa, y otro oyente ha propuesto añadir un "chorreón de mostaza a la sandía". Capi, desde Mallorca, ha recordado una vez que, tras una noche de viaje, no se le ocurrió otra cosa que mezclar pescadito con café con leche, asegurando que "estaba buenísimo".

Por su parte, Alejandro ha compartido las costumbres de su mujer, quien no solo añade plátano de Canarias a la sopa, sino que también desayuna una peculiar tostada de mayonesa con Coca-Cola. Aunque Alejandro ha probado la mezcla del plátano en la sopa, su veredicto ha sido claro: "del regulinchi, como dice mi niña".

Del salado al dulce sin complejos

Las combinaciones que mezclan dulce y salado han tenido un lugar especial. Javier, desde San Adrián (Navarra), ha defendido la Nocilla con Mortadela como algo "espectacular". Sin embargo, la receta estrella la ha protagonizado su hermano, quien ha llevado la cocina a otro nivel.

Javier ha explicado que su hermano cocina la chistorra al pacharán, cociéndola en la bebida hasta que se reduce y carameliza, dejando un resultado similar a las "manzanas caramelizadas de la feria". La idea ha sido recibida con entusiasmo por Alberto Herrera, quien ha reconocido la lógica de la receta al compararla con el chorizo a la sidra.

Chorizo

La necesidad también agudiza el ingenio, como ha relatado Belén. Volviendo de un viaje de estudios de Italia "con más hambre que nada", ella y sus amigas se encontraron en un área de servicio sin dinero. La solución fue combinar lo que tenían a mano: una lata de atún y unas magdalenas.

El recuerdo de las "magdalenas con atún" sigue provocando risas entre ellas años después. La anécdota ha inspirado incluso a la madre del presentador, quien ha contado cómo celebraron el nacimiento de la hermana de Alberto mojando magdalenas en whisky junto al padre de este.

Otras combinaciones que desafían la lógica

La creatividad de los oyentes no ha tenido fin. Santiago ha rememorado cómo su grupo de amigos en Oviedo comía mejillones en salsa marinera y queso de Cabrales acompañados de polvorones mojados en la salsa y turrón de guirlache. Por otro lado, Mari Carmen ha contado la historia de un antiguo alumno que comía cebolla cruda con chocolate.

El desfile de rarezas lo han completado Luis, un camionero en Alemania que disfruta de la mortadela con galletas de chocolate, y Marimar, que defiende la patatera extremeña con un chorreón de limón. Estas historias demuestran, como ha reflexionado el propio Herrera, que a veces solo hay que romper las barreras mentales para descubrir nuevos sabores, como ocurre con el chocolate con aceite y sal.