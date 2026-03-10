Eduardo, dueño de autoescuela: "Como siga subiendo la gasolina, vamos a tener que paralizar la actividad; el sobrecoste se nos va a ir a 300 euros más al mes"

La guerra en Irán, que cumple su undécimo día, está impactando de manera tangible en los bolsillos de los españoles, sobre todo a la hora de repostar. A pesar de que el precio del barril de petróleo se ha relajado hasta los 86 dólares, el programa Herrera en COPE ha constatado que algunas estaciones de servicio han subido el precio del litro de gasolina casi 20 céntimos en solo seis días. Actualmente, el litro de gasolina sin plomo de 95 se paga de media a 1,67 euros, mientras que el gasóleo A alcanza los 1,79 euros, un incremento que notan especialmente los conductores profesionales.

Esta situación ha llevado a que algunos negocios se planteen medidas drásticas. Tal y como ha descubierto la periodista Sofía Buera en 'Herrera en COPE', es el caso de Eduardo, dueño de una autoescuela en Huelva, quien ya se plantea incluir una cláusula en los contratos para la obtención del carnet de conducir que proteja su negocio de futuras subidas. Según sus cálculos, el sobrecoste "se nos va a ir tranquilamente a 300 euros más, entre 250 y 300 euros más al mes".

Los transportistas, al límite

La situación es igualmente crítica para los transportistas. Antonio, dueño de una gasolinera en Huelva que es parada habitual de camiones, ha detallado en COPE el impacto directo en rutas como la del transporte de la fresa a Madrid. El cálculo, según explica, es demoledor para la rentabilidad de cada viaje: "El gasoil ha subido 50 céntimos, son 225 euros más el transporte que tiene que cobrárselo al que le lleve las fresas, y si no, al hombre no le salen las cuentas".

Ante esta tesitura, Fenadismer, una de las principales patronales del sector, insiste a los transportistas en su "obligación legal de repercutir la subida del precio del gasóleo". Esta medida busca proteger a los transportistas de la asfixiante subida de costes que pone en jaque la viabilidad de sus negocios.

La agricultura, en pie de guerra

El sector agrícola es otro de los grandes afectados, denunciando un incremento del 40% en el gasoil agrícola. El periodista de COPE Andalucía, Dani Trigo, ha destapado en 'Herrera en COPE' una situación que muchos califican de insostenible. Eduardo, un agricultor de la provincia de Sevilla, ha explicado que si antes de la crisis pagaba el gasóleo a 0,90 euros el litro, ahora se ve obligado a hacerlo a 1,40 euros.

Muchos en el sector creen que el problema va más allá del coste del crudo y ya preparan movilizaciones. En palabras de Eduardo, hay factores que le hacen sospechar que "muchas veces estas aceleraciones obedecen más a movimientos especulativos". Esta percepción de especulación está caldeando los ánimos en el campo, que se siente indefenso ante la escalada de precios.

Un futuro inmediato preocupante

Las previsiones a corto plazo no invitan al optimismo. Javier de Antonio, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha advertido en COPE que la escalada de precios no se detendrá en los próximos días. "De aquí al miércoles la gasolina y el diésel habrán subido otros 9 céntimos", ha sentenciado.

Herrera en COPE 'Herrera en COPE' analiza la subida del precio del crudo y cómo afecta a las gasolineras españolas

Mientras tanto, el experto en motor Alfonso García ha analizado el conocido como ‘efecto pluma’ en las gasolineras, donde las subidas del precio del crudo se repercuten de forma inmediata en el surtidor, pero las bajadas tardan mucho más en llegar al consumidor. En medio de esta crisis, la única noticia tranquilizadora es que España cuenta con unas reservas estratégicas de combustible para 93 días, aunque los sectores afectados ya piden al Gobierno que bonifique los combustibles profesionales de forma urgente.