"El 65% de los clubes de LaLiga siguen siendo de capital español, y de los extranjeros no encontramos petrodólares"

El panorama de la propiedad en el fútbol español ha experimentado una profunda transformación desde la ley de 1990 que obligó a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas. En 'La Tarde' de COPE, el periodista deportivo Luis Munilla ha desgranado la situación actual, donde solo cuatro equipos históricos —Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna— mantienen su estructura como clubes propiedad de sus socios.

No obstante, Munilla ha señalado que incluso estos gigantes enfrentan desafíos, con el Barça buscando financiación y el Real Madrid explorando la entrada de nuevos inversores.

El capital español aún resiste en Primera

En la Primera División, el 65% de los clubes todavía pertenecen a capital español. Entre ellos se encuentran equipos como el Villarreal de Fernando Roig, el Betis con Ángel Haro, el Celta de la familia Mouriño, el Sevilla, el Getafe de Ángel Torres, el Alavés de José Anquerejeta, el Rayo Vallecano de Martín Presa y el Levante.

Un caso particular es la Real Sociedad, que por estatutos impide que un solo accionista posea más del 2% del club, garantizando así una base de propiedad nacional.

El restante 35% de la máxima categoría ya está en manos de capital extranjero, con una notable sorpresa: el país que más ha invertido es Estados Unidos. Como ha detallado Munilla, inversores estadounidenses están detrás del Atlético de Madrid a través del fondo Apolo, del Girona mediante el City Group, y del Mallorca.

EFE El centrocampista del Valencia Javi Guerra (d) celebra el primer gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre el Valencia y del Deportivo Alavés, este domingo en el estadio de Mestalla.

A esta lista se suman el Valencia, propiedad del singapurense Peter Lim, y el Elche, del argentino Christian Bragarnik. Contrariamente a la creencia popular, en la Primera División española no hay presencia de "petrodólares".

Segunda División, un panorama inverso

La situación da un vuelco en la Segunda División, donde la tendencia es la contraria: el 60% de los clubes ya tienen dueño extranjero, mientras que solo el 40% sigue siendo de capital nacional. En esta categoría, el Eibar es el único que se mantiene como un club propiedad de sus socios.

Aquí sí aparecen los "petrodólares", con el Almería de capital saudí y con Cristiano Ronaldo como accionista, además del Málaga y el Albacete, ambos con propietarios de Catar. La inversión estadounidense también es fuerte en equipos como el Zaragoza y el Valladolid de Ronaldo Nazario.

El debate: ¿beneficio o pérdida de identidad?

La llegada de capital foráneo ha generado un intenso debate en el estudio de 'La Tarde'. Para el tertuliano Antonio Jiménez, la inversión es positiva si es a largo plazo y potencia la competitividad de la liga. "Si vienen y se quedan, y realmente invierten y apuestan por el fútbol español, será bueno para el fútbol español, sin duda", ha afirmado Jiménez, viendo en la Premier League un modelo a seguir para atraer "fichajes estratosféricos".

La inyección económica tampoco es sinónimo de fichajes, ni de mejorar las cuentas" Ana Martín Colaboradora y periodista de 'La Tarde'

Por su parte, la colaboradora Ana Martín ha puesto el foco en la necesidad de que los nuevos propietarios muestren respeto por la historia, los símbolos y los valores de cada club. Ha recordado el polémico caso del Real Valladolid, su equipo, cuando Ronaldo Nazario decidió cambiar el escudo unilateralmente, una medida que generó un fuerte rechazo.

Martín ha advertido que el dinero no siempre es garantía de éxito: "La inyección económica tampoco es sinónimo de fichajes, ni de mejorar las cuentas", sentenció, aludiendo a las gestiones fallidas en clubes como el Valencia o el Málaga.

El modelo español contrasta con el de otras grandes ligas europeas. En la Premier League, el dominio del capital estadounidense es aún más acusado, mientras que en la Bundesliga alemana, una norma que protege la propiedad de los socios (la regla del 50+1) impide la entrada masiva de inversores extranjeros, manteniendo equipos como el Bayern Munich y el Borussia Dortmund en manos predominantemente alemanas.