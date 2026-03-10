Un giro en el caso Francisca Cadenas sitúa el foco sobre dos hermanos de su entorno nueve años después

La investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) ha dado un vuelco significativo nueve años después. Según ha informado el periodista Nacho Abad en el programa 'Herrera en COPE', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llamado a declarar en calidad de investigados a dos hermanos del entorno de la desaparecida, un movimiento que reactiva el caso y abre nuevas vías de investigación.

A Francisca Cadenas se le perdió la pista el 9 de mayo de 2017 sobre las 22:50 horas. Tras acompañar a unos amigos y a su hija pequeña a su coche, aparcado a 50 metros de su casa, desapareció en el breve trayecto de vuelta. Antes de salir, le dijo a su hijo José Antonio: “Cariño, ahora vuelvo, no te preocupes por nada, que te preparo la cena en cuanto regrese”. Pero nunca regresó.

La familia pide la intervención de la UCO

Durante años, la familia de Francisca denunció que la investigación inicial no se tomó en serio, apuntando a una posible marcha voluntaria, una tesis que ellos siempre descartaron. La insistencia de los familiares, que pedían para su caso los mismos medios que resolvieron las desapariciones de Diana Quer y Manuela Chavero, llevó a que la UCO asumiera la investigación en 2024.

Los investigadores de la UCO tienen claro ahora que no se trató de una desaparición voluntaria. Su principal hipótesis es que en el tramo de apenas 30 metros del callejón que Francisca debía cruzar para volver a casa, “alguien la asaltó y probablemente la asesinó”. Esta línea de investigación coincide con la certeza de la familia, que siempre ha defendido que fue un crimen y que los responsables “están viviendo una libertad que no vive Francisca Cadenas”.

Hay una persona o un grupo de personas que saben qué sucedió esa noche y disfrutan de su libertad" Nacho Abad

Dos hermanos, en el punto de mira

Los dos hermanos ahora investigados viven en la misma zona y, según desveló Nacho Abad, su casa ya fue registrada por la Guardia Civil la misma noche de la desaparición, aunque de forma voluntaria. Uno de ellos se cruzó con el hijo de Francisca cuando este la buscaba a gritos, preguntándole qué ocurría.

Su situación legal ha cambiado al ser citados como investigados, lo que implica que acuden con un abogado y no tienen la obligación de decir la verdad. El interrogatorio del primer hermano se extendió durante seis horas, centrándose en su relación con Francisca y sus movimientos la noche de los hechos. La declaración del segundo se ha aplazado por motivos de agenda del letrado.

La investigación está absolutamente caliente y hay que esperar novedades" Nacho Abad

Reconstrucción de los últimos pasos

Este nuevo paso en la investigación se produce después de que la UCO realizara una reconstrucción de los hechos el lunes de la semana pasada. En ella participaron el hijo de Francisca, los amigos a los que acompañó y otros testigos para definir con exactitud los movimientos y posiciones de cada uno en los instantes previos a la desaparición.

Por el momento no se han producido detenciones, pero la citación de estos dos hermanos como investigados evidencia que la investigación está en un punto crítico. Nacho Abad ha confirmado que “la investigación está absolutamente caliente y hay que esperar novedades”, a la espera de las posibles contradicciones que puedan surgir de los interrogatorios.