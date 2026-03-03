Ángel, rocker: "Llevo desde los 16 con tupé y tengo 58. He estado metido en motoclubs y ahora hay grupos, concentraciones... Lo malo es que no tenemos un relevo generacional"

'Herrera en COPE', en su sección 'La Hora de los Fósforos' presentada por Alberto Herrera, ha abierto el debate sobre las tribus urbanas. Entre las llamadas de los oyentes, que han recordado desde los mods y pijos de los 70 hasta los actuales fans del manga, ha destacado el testimonio de Ángel, un rocker de 58 años que defiende que lo suyo no es una moda pasajera, sino un estilo de vida que le acompaña desde la adolescencia.

Ángel ha mostrado su desacuerdo con la idea de que ser rocker es algo exclusivo de la juventud. "Cuando tienes 58, y desde los 16 eres rocker, ya no es una tribu. Es una forma, una manera de ser", ha explicado, dejando claro que su identidad va más allá de una simple estética temporal.

Desde los 16 años soy rocker, y no me he quitado el tupé en ningún momento de mi vida, en ninguno" Ángel Fósforo 'rocker'

Una estética para toda la vida

La fidelidad a la cultura rocker se manifiesta en su día a día. Ángel ha contado que, incluso para ir a trabajar, mantiene la esencia con botas tejanas y ropa negra, aunque de forma más discreta. El fin de semana es cuando luce el atuendo completo, con "las cazadoras cruzadas, las chupas, las beisboleras".

Con orgullo, ha afirmado ser de los que "sigue teniendo pelo" y luce un "tupé bastante considerable", un elemento que considera primordial. "Desde los 16 años soy rocker, y no me he quitado el tupé en ningún momento de mi vida, en ninguno", ha sentenciado. Un sentimiento compartido por otros oyentes como Agustín, también rockabilly, quien ha recordado con nostalgia sus años de tupé antes de quedarse calvo y cómo ahora se reúne con su grupo motero 'Danos la escuela' en un bar de Collado Villalba llamado 'El Rincón de Elvis'.

Un futuro sin herederos

La mayor preocupación para Ángel es la supervivencia de su cultura, ya que asegura que los rockers no tienen "relevo generacional". Según su testimonio, es prácticamente imposible encontrar jóvenes que se identifiquen con este movimiento. "No hay rockers, no tenemos un relevo generacional. Los rockers más jóvenes tienen cuarenta y tantos años", ha lamentado.

A pesar de la falta de nuevas incorporaciones, la escena se mantiene viva gracias a la pasión de los veteranos. Ángel ha explicado que siguen juntándose en "muchas matinales de rock and roll" y conciertos en Madrid. La escena musical, no obstante, se nutre de la nostalgia, con el regreso de bandas como Rebeldes o Tennessee, aunque también ha destacado a artistas más recientes como La Perra Blanco.

Otras tribus urbanas a debate

El programa también ha recogido otros testimonios, como el de Marta, cuyo hijo es un "auténtico enamorado" de la cultura japonesa a través del manga y el anime. Su pasión llega al punto de cantar en japonés, seguir series como Naruto y organizar rutas gastronómicas para comer ramen o sushi.

Otros oyentes han recordado a los "pies escayolados", como llamaba Milagros al grupo de su hermano en los 70 por llevar calcetines gordos con castellanos, y se ha mencionado a los punks, descritos como una tribu "antisistema" que protagonizó enfrentamientos en los 80. Finalmente, Javier, otro oyente, ha descrito a una de las tribus más modernas: los cyberpunk, una mezcla "entre gótico y un unicornio de colores" que escuchan música electrónica y visten con colores fucsia y luces.