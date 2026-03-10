Antonio, dueño de una gasolinera: "Si el gasoil ha subido 0,50 céntimos el transporte son 225 euros más; tiene que cobrárselo al que le lleve las fresas, si no al hombre no le salen las cuentas"

La volatilidad del precio del crudo ha impactado de lleno en los carburantes. A solo 11 días del comienzo de la escalada bélica, los precios suben con fuerza. A día de hoy, el litro de gasolina sin plomo de 95 se paga de media a 1,67 euros, mientras que el gasóleo A alcanza los 1,79 euros, un incremento que notan especialmente los conductores profesionales. El sector de los agricultores es uno de los más afectados, denunciando un incremento del 40% en el gasoil agrícola.

Tal y como ha descubierto el periodista Dani Trigo, compañero de COPE Andalucía, para ‘Herrera en COPE’, esta situación es insostenible. Eduardo, un agricultor de la provincia de Sevilla, ha explicado que si antes de la crisis pagaba el gasóleo a 0,90 euros el litro, ahora se ve obligado a pagarlo a 1,40 euros.

Muchos en el sector creen que la situación va más allá del coste del crudo. En palabras de Eduardo, "hay factores que indican, y ya tenemos experiencias desgraciadas, que muchas veces estas aceleraciones obedecen más a movimientos especulativos". Como consecuencia, ya preparan protestas.

Los transportistas, al límite

La situación es igualmente crítica para los transportistas. Antonio, dueño de una gasolinera en Huelva que es parada habitual para los camiones que llevan la fresa a Madrid, ha detallado en COPE el impacto directo. El cálculo es demoledor para la rentabilidad de cada viaje.

El gasoil ha subido 50 céntimos, son 225 euros más el transporte" Antonio Dueño de una gasolinera

Según Antonio, el cálculo es claro: "El gasoil ha subido 50 céntimos, son 225 euros más el transporte que tiene que cobrárselo al que le lleve las fresas, y no el hombre no le sale las cuentas". Ante esta tesitura, Fenadismer, una de las principales patronales, insiste a los transportistas en su "obligación legal de repercutir la subida del precio del gasóleo".

Un futuro inmediato preocupante

Las previsiones a corto plazo no son optimistas. Javier de Antonio, presidente de CEEES, ha advertido en COPE que la escalada de precios no se detendrá en los próximos días.

De aquí al miércoles la gasolina y el diésel habrán subido otros 9 céntimos" Javier de Antonio Presidente de CEEES

"De aquí al miércoles la gasolina y el diésel habrán subido otros 9 céntimos", ha sentenciado de Antonio. Mientras tanto, el experto en motor Alfonso García ha analizado el llamado ‘efecto pluma’ en las gasolineras, donde las subidas de precio del crudo se repercuten rápidamente pero las bajadas tardan en llegar al consumidor. Para mitigar el gasto, García ha desvelado trucos para ahorrar hasta un 20% de combustible.

En medio de esta crisis, la única noticia tranquilizadora es que España cuenta con unas reservas estratégicas de combustible para 93 días, siendo más de la mitad de gasóleo y diésel. Pese a ello, los sectores afectados ya están pidiendo al Gobierno que bonifique los combustibles profesionales de forma urgente. Puedes volver a escuchar aquí la entrevista íntegra.