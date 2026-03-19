"Si no quieres que tu hijo se vuelva un tirano, tienes que exigirle como a cualquiera de los demás": el importante consejo de una doctora a José, padre de un niño con síndrome de Down

En el contexto del Día del Padre, 'Herrera en COPE' ha destacado la 'Historia del Día' de la mano de María José Navarro. La historia es la de José Díaz Aguado, padre de Juanito, un niño de casi cuatro años que tiene un extracromosoma en el par veintiuno, más conocido como síndrome de Down. José, que es profesor, es también padre de otros tres hijos, formando una familia que él y su mujer han convertido en "incansable y pertinaz".

Una rutina de esfuerzo y superación

Juanito, que ya tiene casi dos años y medio, sigue una estricta rutina de terapias para potenciar su desarrollo. Su semana incluye fisioterapia los lunes, logopeda los martes y una sesión doble de atención temprana y fisio los miércoles. Gracias a este esfuerzo y al trabajo en el colegio, el pequeño "está haciendo sus avances". Como explica Navarro, "son avances que van poco a poco, pero cada uno de ellos los saboreas como un gran éxito".

La clave: exigir para no sobreproteger

Sin embargo, José Díaz Aguado comparte una de las lecciones más importantes que ha aprendido, proveniente de una doctora especializada en niños con síndrome de Down. El consejo, según relata el propio José, fue directo y revelador: "José, si quieres que tu hijo Juan no se vuelva un tirano, tienes que exigirle como a cualquiera de tus otros hijos". Una frase que, como él mismo admite, le sigue "reverberando en la cabeza".

El padre de Juanito reflexiona sobre la tendencia natural a tratar de manera diferente a un niño por su alteración genética. "Es verdad, hay veces que porque tienes síndrome de Down, le tratas de otra manera, más suavemente, no le exiges tanto", admite. Sin embargo, concluye que esta sobreprotección es contraproducente: "Lo que le estamos haciendo es un flaco favor".

La experiencia de esta familia demuestra que "todos los esfuerzos extras que puedas hacer con un niño con síndrome de Down son necesarios y tienen efecto, con el tiempo tienen efecto". Esto implica "mucho trabajo, mucha paciencia y muchas repeticiones", como se destaca en el relato. En vísperas del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este domingo, la historia de Juanito es un ejemplo de que en algunos hogares hay "un extracromosoma de felicidad".