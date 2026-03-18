Majo, el ejemplo de que el talento no tiene discapacidad: "Soy una mujer con síndrome de Down pero también soy una mujer fuerte. No soy la excepción; soy la prueba"

Según Majo, y a pesar de lo que nos han contado, sólo hay que cambiar unas cuántas cosas...

Se llama María José Paiz y es un referente en todo el mundo. Nació en Panamá, hace 28 años y quiere que sepamos que ella ha conseguido todo lo que es y muestra gracias a su empeño por limar algunos aspectos discriminatorios que impiden la inclusión laboral de las personas con Síndrome de Down. Majo demuestra que el talento no tiene discapacidad. Por eso, dice que, en las entrevistas de trabajo estaría bien evitar las preguntas rebuscadas, dar tiempo para responder y enfocarse en lo que la persona puede aportar, no lo que le falta. Vamos, lo que nos hace falta a todos.

Licenciada en comunicación, Majo da conferencias por todo el planeta. Y quiere recordarnos que, a pesar de que hay variaciones individuales de rasgos físicos y cognitivos, no existen grados médicos en el síndrome, así que, atención temprana y mucha estimulación.

Este domingo que viene es el Día Mundial del Síndrome de Down.

Majo Paiz no es un referente para ellos, eh. Lo es para todos nosotros...