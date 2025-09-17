Las dos normas que ponía Robert Redford en los eventos y fiestas para que nadie se le acercara y que él sí podía saltarse

Conocíamos la noticia en torno a las 14:45 horas de este martes, cuando supimos que el icónico y laureado actor estadounidense Robert Redford había fallecido. Tenía 89 años, y tal y como adelantó en primera instancia The New York Times, había muerto mientras dormía, sin que trascendiera más información sobre las causas.

TE PUEDE INTERESAR La RAE se rinde ante Robert Redford tras su fallecimiento: el actor es la definición de "guapo", según el escritor Jacobo Bergareche

El triple ganador del premio Óscar ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, con películas como 'Dos hombres y un destino', 'Memorias de África' o 'El Golpe', entre otros tantos títulos que han hecho que su carrera cinematográfica lo llevara hasta lo más alto.

Y precisamente este miércoles, sobre él ha hablado María José Navarro en su Historia del Día. Eso sí, en esta ocasión para recordar un episodio de lo más anecdótico que vivió ella misma en el año 2012, cuando tuvo la ocasión de conocer al actor estadounidense en un evento.

lA ANÉCDOTA DE mARÍA JOSÉ NAVARRO DEL DÍA QUE CONOCIÓ A ROBERT REDFORD

"Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. Bien claro, veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós. Adiós, amigo. Pero atiende, invitado. Una última cosa he de decirte. Reza bien quien bien ama al hombre, a la bestia y al pájaro".

Con esta frase, de las citas más memorables de 'Memorias de África', protagonizada por Robert Redofrd y Meryl Streep, arrancaba María José Navarro la Historia del Día de este miércoles. Ha recordado que una tarde de noviembre del año 2012, "yo tenía de rebote una invitación que decía, asistirá el señor Redford". Y así, con esta casualidad del destino, Navarro tuvo la ocasión de conocer al actor.

Alamy Stock Photo Robert Redford durante el Festival de Cine de Venecia en 2012

Eso sí, había dos normas muy claras: "No puedes dirigirte a él y no puedes tocarle". Con ellas, el actor esperaba que nadie se acercara a él, salvo que él mismo lo quisiera. A María José Navarro, sin embargo, le pareció bien. "Yo pensé "mejor, porque lo único que quería decirle es que en 'Proposición Indecente' a mí no me hubiera tocado ni con un puntero láser"".

Durante el evento apareció él, "tan operado... me pareció más bajito de lo que esperaba y hecho como de cera". Sin embargo, la anécdota llegó después. Ha relatado que llegó cogido de la mano de una mujer "vestida como de madrina de boda, con una mano agarrada a esa señora y la otra suelta... y con la suelta se dedicó a inspeccionar la cintura baja de algunas de las presentes". Entre ellas, la propia María José Navarro.

"Ya lo dijo Jane Fonda: llega tres horas tarde y enfadado. Añadiré que tiene un problema con las mujeres. Quizá, nuestros ídolos nunca deberían salir de la pantalla. Quizá sea ahí donde deberían permanecer para siempre", ha reflexionado.

Finalmente, y pese a todo, lo ha tildado de "imbatible", aunque admite que tal vez solo fuera "un señor que no aceptaba el paso del tiempo".

Alamy Stock Photo Robert Redford (centro) durante los Premios César 2019 en París

La ciudad de España en la que Robert Redford pasó un año sabático con 19 años

Esta misma mañana, el periodista Jorge Bustos quiso recordar también a la estrella de Hollywood. De entre todo aquello que podía decir de él, quiso también hablar de aquellos lugares de nuestro país que más le gustaban y que visitaba a menudo. Cuando solo tenía 19 años, Redford se fijó en Mijas (Málaga), pero también pasó un par de meses en Mallorca.

Entre una y otra pasó un año sabático y se centró en la pintura. Todo esto fue mucho antes de que el cine llamara a su puerta y le hiciera un hueco en las paredes de la historia. Puedes leer más pinchando aquí.