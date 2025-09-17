La RAE se rinde ante Robert Redford tras su fallecimiento: el actor es la definición de "guapo", según el escritor Jacobo Bergareche

Hay consensos universales que escapan a cualquier debate, y uno de ellos es que Robert Redford era guapo. Así de rotundo ha comenzado el escritor y guionista Jacobo Bergareche su sección 'Traficantes de palabras' en 'Herrera en COPE', ante la atenta mirada de Jorge Bustos.

En una actualidad "densa y viscosa", Bergareche ha decidido traficar con un adjetivo alegre y ligero: "guapo".

"La actualidad es cada vez más densa y viscosa y sintetizar en un minuto la historia de la humanidad durante las últimas 24 horas [...] es en estos tiempos tan difícil como nadar en aceite", ha confesado el escritor.

A pesar de la montaña de "asuntos urgentes", ha optado por centrarse en Robert Redford, a quien ha definido como "un hombre guapo entre los guapos".

Un atractivo atemporal

Bergareche ha explicado que el atractivo del actor iba más allá de lo superficial. "Lo fue por fuera y también lo fue por dentro", ha sentenciado. Según el guionista, Redford supo que para que la belleza brille más allá de la piel, debe estar acompañada por el gesto, por la elegancia y por los ideales que escogió encarnar.

Prueba de ello son sus papeles como "el hombre astuto en 'El Golpe'" o "el hombre comprometido en 'Todos los hombres del presidente'".

Normalmente, los guapos lo son para una generación, pero muy pocos, como Robert Redford, consiguen serlo a través de las épocas. "Redford fue guapo joven, fue guapo cuarentón y fue guapo anciano. Lo fue para mi abuela, para mi madre y para mi mujer", ha compartido Bergareche.

Sin embargo, el escritor ha destacado que lo más difícil lo consiguió también: "Pero lo más extraordinario que puede conseguir un guapo es serlo también para los propios hombres. Y eso Robert Redford lo tenía".