Luis del Val: "No vivimos en la era de la comunicación, sino en la confusión"

"Decimos que vivimos en la era de la comunicación, pero estamos comunicados según de qué asuntos y dependiendo de donde vivas. Por ejemplo, si vives en Moscú, te enteras de que el ejército ruso está triunfando gloriosamente en su labor de limpiar de nazis asesinos Ucrania, pero los asesinos ucranianos matan a sus propios compatriotas y los fotografían para decir que han sido las caritativas y afectuosas tropas rusas. Si vives en España, te habrás dado cuenta de que aquí ya nadie muere por la Covid. Hasta hace unos días nos enterábamos de que todos los días fallecían ciento cincuenta, doscientas personas, tantas como caben en cinco autocares llenos, pero ahora parece que ya no hay ningún muerto. Los hay. Pero no se informa, así que parece que Pedro I, El Mentiroso, ha ordenado que la pandemia termine, y las miasmas se han ido corriendo hacia los Pirineos o se hanarrojado al mar.

Como no es suficiente transformar el presente con información o falta de información, ahora resulta que la Historia, en las escuelas, sólo se estudiará a partir de principios del siglo XIX. Es buena ocasión para explicar que el acueducto de Segovia, pertenece a un antiguo plan de regadíos de la II República, y que el Museo Del Prado -aunque haya leyendas que mencionan a un tal Carlos III- en realidad fue una Casa del Pueblo, confiscada luego por el dictador Primo de Rivera, mientras la Alhambra de Granada fue la sede de UGT, construida por un indiano que se hizo rico en América, aunque luego la expropió Franco. ¿Y América? América es una cosa con la que se tropezaron los portugueses, aunque en Cataluña se estudiará que lo hizo un ciudadano de Sabadell, llamado Cristóbal Colón.

No vivimos en la era de la comunicación, sino en la confusión. Vale tanto un whatsapp como la información de un periódico que paga a un montón de profesionales para comprobar que sea cierto lo que van a decir. Comprendo que tenemos tantos problemas que no nos da tiempo de perseguir la verdad. Pero un día nos dirán que ha desaparecido la inflación y que nuestra presión fiscal es la más baja de Europa, y surgirá la conclusión de queno llegamos a fin de mes por nuestra culpa".

