Luis del Val: "Soñé que tenía una gasolinera, pero no sabía si tenía que dar 20 cént. al cliente o un café"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el guirigay que ha montado el Gobierno con los 20 céntimos de la gasolina:

"Ayer tardé bastante en dormirme, porque estuve escuchando a doña María Jesús, la ministra de Hacienda, y a mí escuchar a doña María Jesús me desajusta bastante. Un día, hablando con Pedro Ruiz de una persona de verborrea incontenible, muy famosa entonces, me dijo que había trabajado con ella, y que tenía la cabeza como un parque de atracciones, pero un parque de atracciones donde están todos los aparatos funcionando. En efecto, comienza a hablar doña María Jesús, y me da la impresión de que voy por una montaña rusa, me bajo sin reponerme del vértigo, y ya estoy dando vueltas por un tío vivo, de ahí paso a los autos de choque, y cuando, al bajarme de la noria, de la que ignoro cómo he subido, estoy sin fuerzas, todavía voy a la caseta de tiro con escopetas de perdigón, y escucho la voz del feriante diciendo que me he ganado el monito, o sea, que me premian con 20 céntimos por litro de gasolina, pero no es el feriante, sino doña María Jesús.

[ESCUCHA LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE" DEL VIERNES 1 DE ABRIL]

Pese a todo, logré dormirme, pero fue peor, porquesoñé que tenía una gasolinera y no sabía muy bien si tenía que darles veinte céntimos por litro a los clientes, o invitarles a un café o ellos me pagaban el café, pero sólo me daban veinte céntimos. Ahora, completamente despierto, ya me he dado cuenta de que el asunto es difícil, pero que se les podía haber ocurrido que los veinte céntimos los reclamaran los clientes y, al cabo de un mes, el gasolinero fuera a casa de los clientes a preguntar si ya les había ingresado el dinero Hacienda para que se lo dieran.

El más inteligente de todos, el defensor de las lechugas, que es ministro de Consumo, ya ha dicho que eso lo organicen las Comunidades Autónomas. O sea, la semana que viene, si va a hacer alguna gestión burocrática a la administración autonómica, no se extrañe que tarden en atenderle, porque lo más seguro es que la mayor parte de los funcionarios estén dándole vueltas a lo de los veinte céntimos. A todo esto, el dinero de Hacienda es nuestro dinero, y beneficia sólo a los que tenemos coche, pero impuestos pagan los que van en bicicleta, los que van en transporte público, y los que no salen de casa. Este Gobierno tiene que organizar las rebajas de El Corte Inglés, y seguro que comprarías un jersey y te darían un vale para que la rebaja te la pagara el fabricante".

